Нынешняя эскалация напряженности происходит на фоне открытых угроз со стороны высокопоставленных украинских чиновников, которые не исключают возможности вторжения в Приднестровье для оказания военной поддержки Молдове в решении конфликта.



Таким образом, официальные украинские власти совместно с молдавскими коллегами создают дополнительную напряженность в регионе, способную перерасти в открытый вооруженный конфликт.



Не стоит забывать, что Приднестровская Молдавская Республика обладает достаточным военным потенциалом, необходимым для обеспечения безопасности республики.



Кроме того, в Приднестровье дислоцируется Оперативная группа российских войск, которая также призвана обеспечивать мир и безопасность в регионе. В этой связи хотели бы предостеречь «горячие головы» в руководстве Украины и Молдовы от принятия решений, которые могут иметь необратимые последствия для их инициаторов.



Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает полную поддержку руководству и народу Приднестровья и выражает надежду на сохранение мира и стабильности в этой братской республике.