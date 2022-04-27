ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО СИТУАЦИИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия крайне обеспокоено нарастающей напряженностью вокруг Приднестровской Молдавской Республики.
За последние несколько дней в результате проведения ряда диверсионных и террористических атак ситуация в республике резко обострилась.
Нынешняя эскалация напряженности происходит на фоне открытых угроз со стороны высокопоставленных украинских чиновников, которые не исключают возможности вторжения в Приднестровье для оказания военной поддержки Молдове в решении конфликта.
Таким образом, официальные украинские власти совместно с молдавскими коллегами создают дополнительную напряженность в регионе, способную перерасти в открытый вооруженный конфликт.
Не стоит забывать, что Приднестровская Молдавская Республика обладает достаточным военным потенциалом, необходимым для обеспечения безопасности республики.
Кроме того, в Приднестровье дислоцируется Оперативная группа российских войск, которая также призвана обеспечивать мир и безопасность в регионе. В этой связи хотели бы предостеречь «горячие головы» в руководстве Украины и Молдовы от принятия решений, которые могут иметь необратимые последствия для их инициаторов.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает полную поддержку руководству и народу Приднестровья и выражает надежду на сохранение мира и стабильности в этой братской республике.
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