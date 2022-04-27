АРТИЛЛЕРИСТЫ ЮВО В АБХАЗИИ ВЫПОЛНИЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ ПО МАЛОРАЗМЕРНЫМ ЦЕЛЯМ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. Военнослужащие артиллерийских подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили стрельбы по малоразмерным целям на горном полигоне Цабал.

Артиллеристы одиночными и парными выстрелами поразили мишени размером 1,5 х 1,5 м, имитирующие позиции и укрытия противника в горах. Стрельба выполнялась прямой и полупрямой наводкой на расстоянии до 2 тыс. м. Наведение орудий выполнялось механическим способом, военнослужащие должны были самостоятельно скорректировать выстрел, исходя из баллистических характеристик и погодных условий.

Также артиллеристы ЮВО отработали свыше 50 различных задач по военно-медицинской, технической, тактико-специальной, огневой подготовке и радиационной, химической и биологической защите.

В стрельбах были задействованы модернизированные самоходные 152-мм гаубицы «Акация».