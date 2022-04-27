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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КООРДИНАТОРОМ ГУМАНИТАРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОЗ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 27 апреля 2022 17:56
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КООРДИНАТОРОМ ГУМАНИТАРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОЗ В АБХАЗИИ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился со специалистом по вопросам общественного здравоохранения, координатором гуманитарной и технической поддержки ВОЗ в Абхазии Нуне Долян. Во встрече участвовала  помощник министра Алиса Матуа.

Нуне Долян поблагодарила министра за встречу  и проинформировала о деятельности ВОЗ в республике. Она поинтересовалась, в чем именно, по мнению министра, ВОЗ могла бы помочь Абхазии. При этом она подтвердила, что организация  и впредь   будет поддерживать Абхазию в борьбе с коронавирусной инфекцией,  так как, к сожалению, Covid-19 никуда не исчез.  

«В Абхазии распространён постковидный синдром. Мы можем пригласить в Абхазию специалистов в этом направлении для обмена опытом с вашими медиками. Может вместе с вами разработаем программу лечения таких пациентов», – сказала Долян.

В свою очередь Алиса Матуа отметила, что в Абхазию прибыл эксперт ВОЗ по лабораторной диагностике, который будет проводить тренинги по биобезопасности.

Эдуард Бутба поблагодарил за поддержку, которую ВОЗ оказывала в период пандемии, но при этом отметил, что работа организации в республике и впредь должна координироваться с Минздравом.

«Мы должны работать сообща, во благо населения нашей республики. Это –  самая главная задача. Ваша организация обладает большим мировым опытом, вы оказываете помощь нуждающимся во многих странах, и наша республика тоже не осталась в стороне», – сказал министр.

Со своей стороны Долян отметила, что ВОЗ готова к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 17:57

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