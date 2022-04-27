В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РЯД АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ С ПРОФСОЮЗОМ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ

В частности, речь шла о возможности выдачи аттестации лицам без высшего и средне-специального образования, определении меры ответственности и повышения требований для инструкторов по туризму.

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча с представителями профсоюза туризма Республики Абхазия, в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма.

Министр туризма Теймураз Хишба отметил, что с начала мая сотрудники министерства будут проводить контрольные мероприятия, направленные на наложение штрафов за нелегальную деятельность экскурсоводов. Ранее такой практики в министерстве не было.

Говоря о ситуации на КПП «Псоу» и возникающих в связи с заторами проблемах, министр сообщил, что 22 апреля состоялась рабочая встреча с представителями Краснодарской таможни Южного таможенного управления, на которой обсуждалась возможность установки дополнительных пропускных пунктов на границе. Помимо этого в апреле в Абхазии планировалась встреча с комитетом по туризму Госдумы РФ, но в связи с событиями на Украине выезд комитета ограничен.

«Депутаты Госдумы планировали перейти границу в пешем порядке как гражданские лица для наглядного понимания проблемы перехода и неудобств, возникающих на границе», – сказал министр.

Хишба также сообщил, что в конце июля в Москве планируется его участие в заседании комитета по туризму Госдумы. Основным вопросом будет поиск возможных путей для облегчения перехода абхазо-российской границы в высокий сезон.

В ходе беседы представители профсоюза туризма предложили обсудить возможность введения патента для экскурсоводов в частном порядке без привязки к фирме, на что министр ответил, что идея хорошая и он обсудит этот вопрос с министром по налогам и сборам.