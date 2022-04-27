 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РЯД АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ С ПРОФСОЮЗОМ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 27 апреля 2022 20:57
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РЯД АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ С ПРОФСОЮЗОМ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча с представителями профсоюза туризма Республики Абхазия, в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма.

В частности, речь шла о возможности выдачи аттестации лицам без высшего и средне-специального образования, определении меры ответственности и повышения требований для инструкторов по туризму.

Министр туризма Теймураз Хишба отметил, что с начала мая сотрудники министерства будут проводить контрольные мероприятия, направленные на наложение штрафов за нелегальную деятельность экскурсоводов. Ранее такой практики в министерстве не было.

Говоря о ситуации на КПП «Псоу» и возникающих в связи с заторами проблемах, министр сообщил, что 22 апреля состоялась рабочая встреча с представителями Краснодарской таможни Южного таможенного управления, на которой обсуждалась возможность установки дополнительных пропускных пунктов на границе. Помимо этого в апреле в Абхазии планировалась встреча с комитетом по туризму Госдумы РФ, но в связи с событиями на Украине выезд комитета ограничен.

«Депутаты Госдумы планировали перейти границу в пешем порядке как гражданские лица для наглядного понимания проблемы перехода и неудобств, возникающих на границе», – сказал министр.

Хишба также сообщил, что в конце июля в Москве планируется его участие в заседании комитета по туризму Госдумы. Основным вопросом будет поиск возможных путей для облегчения перехода абхазо-российской границы в высокий сезон.

В ходе беседы представители профсоюза туризма предложили обсудить возможность введения патента для экскурсоводов в частном порядке без привязки к фирме, на что министр ответил, что идея хорошая и он обсудит этот вопрос с министром по налогам и сборам.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 21:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ИЗБРАН В ВЫСШИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА АБХАЗИИ КРУПНЫЙ ОБЪЕКТ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.