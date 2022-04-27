КРУПНЫЙ ОБЪЕКТ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. МВД Абхазии продолжает профилактические мероприятия с целью пресечения незаконного потребления электроэнергии при подключении устройств для извлечения криптовалют на организованных майнинг-фермах. Крупный объект по добыче криптовалют обнаружен и демонтирован в Ткуарчалском районе.

В селе Бедиа сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии совместно с департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия при силовом сопровождении СОБР министерства внутренних дел обнаружена действующая майнинг-ферма.На момент прибытия оперативной группы по данному адресу функционировало 320 аппаратов по добыче криптовалют общей мощностью потребляемой электроэнергии в 400 киловатт. Владельцами объекта являются Харчилава Кахабер Русланович и Тодуа Зураб Станиславович.

Оборудование изъято и доставлено на хранение в специализированный склад МВД Абхазии. В отношении нарушителей за незаконное подключение к энергосети для осуществления деятельности по добыче криптовалют составлен административный материал в соответствии с ч.2 ст. 96 прим.1 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.

Сотрудниками министерства внутренних дел регулярно проводятся мероприятия по выявлению действующих майнинг-объектов, а так же системный мониторинг уже закрытых крипто-ферм.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.