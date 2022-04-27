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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ЧИСЛО ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ ЛЕТОМ

Новости Среда, 27 апреля 2022 21:09
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В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ЧИСЛО ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ ЛЕТОМ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Абхазия этим летом ждет приезда беспрецедентного числа туристов из Российской Федерации, исходя из нынешней международной обстановки. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире «Соловьев Live».

«В этом году мы ожидаем достаточно беспрецедентный поток туристов из России, исходя из международной обстановки. И вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы по реке Псоу приобретает особый смысл, прежде всего, для граждан РФ, которые вряд ли будут гореть желанием стоять в многочасовой очереди в сорокоградусную жару. Потому вопрос упрощения режима на границе мы поднимаем в том числе и на площадке Госдумы. Тут есть определенная динамика, надеемся на поддержку российских коллег», – сказал министр.

Глава МИД отметил, что понимает, что «этот вопрос серьезный межведомственный, но двигаться в направлении упрощения необходимо».

«Это важный вопрос с точки зрения развития нашей экономики. Она завязана на туризме, на инвестициях. Потому мы, как органическая часть международного сообщества, стараемся [идти] к открытости, к интеграции в мировую экономику и мировую политику», – добавил Ардзинба.

В 2021 году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали более 1,5 млн туристов, что стало рекордным показателем с 1993 года.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 21:14

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