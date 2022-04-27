ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ АГТРК

Генеральный директор АГТРК Ирина Агрба ознакомила премьер-ммнистра с планом мероприятий, включающих в себя специальну фотовыставку в Центральном выставочном зале республики, отражающую историю развития национального радиовещания, и торжественную часть, которая состоится 29 апреля в Абхазской госфилармонии.

В обсуждении организационных вопросов, в частности, и перспектив развития радиовещания в целом, приняли участие зам. гендиректора АГТРК Анна Гуниа и директор Абхазского радио Адгур Гунба.