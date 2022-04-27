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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ АГТРК

Новости Среда, 27 апреля 2022 22:14
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ АГТРК

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководством Абхазской гостелерадиокомпании вопросы организации юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Абхазского радио.

Генеральный директор АГТРК Ирина Агрба ознакомила премьер-ммнистра с планом мероприятий, включающих в себя специальну фотовыставку в Центральном выставочном зале республики, отражающую историю  развития национального радиовещания, и торжественную часть, которая состоится 29 апреля в Абхазской госфилармонии.

В обсуждении организационных вопросов, в частности, и перспектив развития радиовещания в целом, приняли участие зам. гендиректора АГТРК Анна Гуниа и директор Абхазского радио Адгур Гунба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 22:16

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