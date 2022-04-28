ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Правительство одобрило предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.

На очередном заседании Кабинета министров Абхазии были приняты решения по 26 вопросам повестки дня.

Согласно документу стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и решения международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Положения настоящего Соглашения применяются также к судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения.

Признанию и приведению в исполнение в рамках настоящего Соглашения подлежат судебные и арбитражные решения, вынесенные при разрешении дела по существу.

Признанию и приведению в исполнение в рамках настоящего Соглашения не подлежат судебные и арбитражные решения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

Одобренный документ будет представлен президенту Республики Абхазия на утверждение.

Правительство установило предельную численность работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору в количестве 71 штатной единицы и размер ассигнований на его содержание на 2022 год в сумме 16 181 200 рублей.

При этом отмечалось, что около 3 млн рублей выделялось на борьбу с майнинг-фермами и хранение изъятых аппаратов в арендуемых для этого помещениях.

Глава правительства Александр Анкваб отметил, что есть информация о том, что изъятое майниг-оборудование со складов исчезает. Кроме того, при Госкомитете создано «непонятное» Унитарное предприятие, деятельность которого вызывает сомнение. Он поручил надзорным органам разобраться с данной ситуацией.

КМ утвердил План-график гармонизации положений в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия Республики Абхазия требованиям и нормам Российской Федерации и ЕАЭС. При этом было подчеркнуто, что это плановое мероприятие на 2022 год.

Документ принят на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации между Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору Республики Абхазия,

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Правительство утвердило Положение о вещевом обеспечении сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия, Нормы снабжения вещевым имуществом, Порядок выдачи, учета и списания вещевого имущества в органах внутренних дел Республики Абхазия, Нормы продовольственного обеспечения сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Министерство внутренних дел.