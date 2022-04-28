 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОДОБРЕНА ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Новости Четверг, 28 апреля 2022 14:35
Оцените материал
(0 голосов)
ОДОБРЕНА ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Администрацией Краснодарского края (Российская Федерация) Кабинет Министров одобрил представленную Министерством иностранных дел Программу мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и администрацией Краснодарского края (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве . документ согласован с министерствами экономики, финансов, культуры, туризма, сельского хозяйства, Государственными комитетами по экологии, по делам молодежи и спорту.

Вице-премьеру, министру сельского хозяйства Беслану Джопуа делегировано право на подписание Программы мероприятий, разрешив вносить изменения, не имеющие принципиального значения.

Программа в частности предусматривает открытие  культурно-делового  центра Краснодарского края в Сухуме.

Предложение об открытии центра внесено в МИД республики.


Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 28 апреля 2022 14:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ СОЗДАНА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.