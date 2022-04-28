ОДОБРЕНА ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Администрацией Краснодарского края (Российская Федерация) Кабинет Министров одобрил представленную Министерством иностранных дел Программу мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и администрацией Краснодарского края (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве . документ согласован с министерствами экономики, финансов, культуры, туризма, сельского хозяйства, Государственными комитетами по экологии, по делам молодежи и спорту.