СОЗДАНА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ

Принимавший участие в заседании правительства начальник Генерального штаба ВС РА Василий Лунев напомнил, что в соответствии с указом президента с 1 апреля началась призывная кампания.

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии принял постановление о создании Республиканской призывной комиссии. В состав комиссии входят представители Минобороны, МВД, министерства просвещения и Минздрава.

Первое заседание комиссии, которую возглавит военный комиссар республики, состоится 3 мая.

«Призывная кампания – это важное государственное мероприятие и все члены правительства должны оказать помощь в его проведении», подчеркнул премьер-министр Александр Анкваб.

Министерству обороны предписывается:

– обеспечить весенний призыв 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия в Вооруженные силы Республики Абхазия;

осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– до 31 июля 2022 года представить в Кабинет Министров информацию об итогах весеннего призыва 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия.

Администрациям г. Сухум и районов Республики Абхазия:

– создать призывные комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года № 3498-с-V «О воинской обязанности и военной службе»;

– обеспечить призывные комиссии необходимой территорией, помещениями, имуществом, транспортом и ГСМ, а также доставку призывников на республиканский сборный пункт;

– обязать глав администраций сел и поселков, других ответственных за военно-учебную работу лиц осуществить оповещение и явку призывников на заседания районных и городских призывных комиссий.

Министерству внутренних дел Республики Абхазия:

– выделить в состав республиканской и районных (городских) призывных комиссий представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.

Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

– выделить в состав республиканской и районных (городских) призывных комиссий врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников;

– при отсутствии необходимых врачей-специалистов в районе привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов из других районов и (или) г. Сухум;

– обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических и лабораторных исследований районными призывными комиссиями. На период проведения республиканской медицинской комиссии предоставить передвижной флюорограф;

– совместно с Министерством обороны Республики Абхазия обеспечить призывные комиссии необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19;

– совместно с Военным комиссариатом Республики Абхазия, врачами специалистами по освидетельствованию призывного контингента, провести заседание по вопросу противодействия коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе призывной компании.

5 Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия:

– выделить в состав республиканской и районных (городских) призывных комиссий представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по обеспечению явки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Республики Абхазия, на призывной пункт и предоставлению документов, необходимых для подтверждения их права на получение отсрочки от призыва.

Государственным средствам массовой информации освещать ход весеннего призыва 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство обороны Республики Абхазия.