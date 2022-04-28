ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО РЯД СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВАМИ СИРИИ И АБХАЗИИ
Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял ряд решений, касающихся развития отношений между Абхазией и Сирией. В частности одобрен проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики.
Стороны, исходя из дружественных отношений, общности интересов, взаимной выгоды, станут обмениваются мнениями, информацией и экспертами, проводят регулярные консультации по политическим вопросам, связанным с двусторонними, региональными и международными отношениями, представляющими взаимный интерес.
Встречи между должностными лицами сторон будут проводиться по мере необходимости. Уровень, дата, повестка дня и место встречи определят заблаговременно по дипломатическим каналам.
Кроме того, стороны расширят политические контакты в целях укрепления двусторонних отношений сотрудничества в торговой, экономической, научной, культурной, информационной и иных сферах.
По словам замминистра иностранных дел Ираклия Тужба, в документе учтены все предложения сирийских коллег.
Одобрен и проект Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Всеобщей спортивной федерацией Сирийской Арабской Республики по вопросам сотрудничества в области культуры и спорта.
Стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области спорта путем организации и проведения:
– спортивно-массовых мероприятий в области восточных единоборств;
– спортивных матчевых, товарищеских и международных встреч по различным видам спорта;
– спортивно-молодежных лагерей;
– спортивно-экипировочных выставок;
– обмена тренерскими и спортивными кадрами;
– обмена опытом в области развития спортивной инфраструктуры;
– мероприятий в области спортивного туризма.
Стороны будут поощрять сотрудничество между государственными спортивными учреждениями, спортивными федерациями и другими спортивными организациями государств в следующих областях:
– спорт высших достижений;
– массовый спорт;
– спорт инвалидов;
– детско-юношеский спорт;
– образование в спорте;
– волонтерские программы;
– спортивная наука;
– инфраструктура спорта;
– борьба с применением допинга в спорте;
– проведение крупных спортивных мероприятий;
– координация сотрудничества в рамках международных и
общественных организаций;
– история спорта и во многом другом.
Кабинет Министров дал согласие на проведение переговоров о подписании Соглашения между Министерством культуры республики абхазия и Министерством культуры Сирийской Арабской Республики.
Согласно документу стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области
музыкального, изобразительного и сценического искусства, библиотечного и музейного
дела, кинематографии, декоративно-прикладного и самодеятельного искусства, сохранения объектов историко-культурного наследия.
Стороны будут содействовать организации гастролей проведению совместных проектов и концертных программ профессиональных коллективов, установлению контактов между музыкальными учреждениями, обмену исполнителями, музыкальными коллективами и специалистами в рамках проведения «Дней» и «Недель» культуры, а также мероприятий,
посвященных знаменательным событиям в жизни народов Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики.
Стороны будут содействовать проведению выставок современных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, проведению фестивалей, конкурсов народного и самодеятельного художественного творчества, посвященных истории, культуре и искусству государств – участников настоящего Соглашения, в том числе с использованием сети Интернет.
Стороны будут содействовать сотрудничеству между государственными библиотеками путем книгообмена, участия библиотекарей и библиографов в научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах по библиотечному делу, участия в исследовательской деятельности по вопросам библиотековедения.
Стороны будут создавать благоприятные условия для развития сотрудничества и установления связей между музеями Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики, будут осуществлять обмен научными исследованиями в области музееведения, обеспечат доступ граждан государств сторон к культурным ценностям, собранным в архивах и музеях. И многое другое.
Обсуждая данный вопрос, министр культуры Даур Кове отметил, что уже сегодня сирийские коллеги обговаривают возможность приезда в Сирию абхазских творческих коллективов.
Глава правительства Александр Анкваб подчеркнул, что это очень хорошее предложение и к его реализации необходимо подключить спонсоров.
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