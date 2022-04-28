ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО РЯД СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВАМИ СИРИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял ряд решений, касающихся развития отношений между Абхазией и Сирией. В частности одобрен проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики.

Стороны, исходя из дружественных отношений, общности интересов, взаимной выгоды, станут обмениваются мнениями, информацией и экспертами, проводят регулярные консультации по политическим вопросам, связанным с двусторонними, региональными и международными отношениями, представляющими взаимный интерес.

Встречи между должностными лицами сторон будут проводиться по мере необходимости. Уровень, дата, повестка дня и место встречи определят заблаговременно по дипломатическим каналам.

Кроме того, стороны расширят политические контакты в целях укрепления двусторонних отношений сотрудничества в торговой, экономической, научной, культурной, информационной и иных сферах.

По словам замминистра иностранных дел Ираклия Тужба, в документе учтены все предложения сирийских коллег.

Одобрен и проект Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Всеобщей спортивной федерацией Сирийской Арабской Республики по вопросам сотрудничества в области культуры и спорта.

Стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области спорта путем организации и проведения:

– спортивно-массовых мероприятий в области восточных единоборств;

– спортивных матчевых, товарищеских и международных встреч по различным видам спорта;

– спортивно-молодежных лагерей;

– спортивно-экипировочных выставок;

– обмена тренерскими и спортивными кадрами;

– обмена опытом в области развития спортивной инфраструктуры;

– мероприятий в области спортивного туризма.

Стороны будут поощрять сотрудничество между государственными спортивными учреждениями, спортивными федерациями и другими спортивными организациями государств в следующих областях:

– спорт высших достижений;

– массовый спорт;

– спорт инвалидов;

– детско-юношеский спорт;

– образование в спорте;

– волонтерские программы;

– спортивная наука;

– инфраструктура спорта;

– борьба с применением допинга в спорте;

– проведение крупных спортивных мероприятий;

– координация сотрудничества в рамках международных и

общественных организаций;

– история спорта и во многом другом.

Кабинет Министров дал согласие на проведение переговоров о подписании Соглашения между Министерством культуры республики абхазия и Министерством культуры Сирийской Арабской Республики.

Согласно документу стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области

музыкального, изобразительного и сценического искусства, библиотечного и музейного

дела, кинематографии, декоративно-прикладного и самодеятельного искусства, сохранения объектов историко-культурного наследия.

Стороны будут содействовать организации гастролей проведению совместных проектов и концертных программ профессиональных коллективов, установлению контактов между музыкальными учреждениями, обмену исполнителями, музыкальными коллективами и специалистами в рамках проведения «Дней» и «Недель» культуры, а также мероприятий,

посвященных знаменательным событиям в жизни народов Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики.

Стороны будут содействовать проведению выставок современных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, проведению фестивалей, конкурсов народного и самодеятельного художественного творчества, посвященных истории, культуре и искусству государств – участников настоящего Соглашения, в том числе с использованием сети Интернет.

Стороны будут содействовать сотрудничеству между государственными библиотеками путем книгообмена, участия библиотекарей и библиографов в научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах по библиотечному делу, участия в исследовательской деятельности по вопросам библиотековедения.

Стороны будут создавать благоприятные условия для развития сотрудничества и установления связей между музеями Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики, будут осуществлять обмен научными исследованиями в области музееведения, обеспечат доступ граждан государств сторон к культурным ценностям, собранным в архивах и музеях. И многое другое.

Обсуждая данный вопрос, министр культуры Даур Кове отметил, что уже сегодня сирийские коллеги обговаривают возможность приезда в Сирию абхазских творческих коллективов.

Глава правительства Александр Анкваб подчеркнул, что это очень хорошее предложение и к его реализации необходимо подключить спонсоров.