СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ НА УЧАСТИЕ В ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЯХ, БУДУТ ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ ЗА МИД

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил предельную численность работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размер ассигнований на его содержание на 2022 год в сумме 101 145 100 рублей.

Ранее Парламент выделил министерству иностранных дел 5 млн рублей на деятельность, связанную с участием делегации Абхазии в Международных Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. На данном этапе, в результате происходящих в мире глобальных изменений в международной политике Женевские дискуссии временно приостановлены.