 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ НА УЧАСТИЕ В ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЯХ, БУДУТ ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ ЗА МИД

Новости Четверг, 28 апреля 2022 15:58
Оцените материал
(0 голосов)
СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ НА УЧАСТИЕ В ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЯХ, БУДУТ ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ ЗА МИД

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил предельную численность работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размер ассигнований на его содержание на 2022 год в сумме 101 145 100 рублей.

Ранее Парламент выделил министерству иностранных дел  5 млн рублей на деятельность, связанную с участием делегации Абхазии в Международных Женевских дискуссиях  по стабильности и безопасности в Закавказье.  На данном этапе, в результате происходящих в мире глобальных изменений в международной политике Женевские дискуссии временно приостановлены. 

Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба обратился к правительству с просьбой зарезервировать эти средства за министерством иностранных дел для решения других актуальных задач.

«Выделенные средства предназначались МИДу не только для обеспечения участия абхазской делегации в Женевских дискуссиях, но и для других целей и поездок представителей других министерств», – подчеркнул премьер-министр Александр Анкваб.

Он поручил Минфину оказывать содействие министерству в таких вопросах.  

Правительство утвердило состав коллегии МИД в количестве 9 человек.   

В нее вошли: министр иностранных дел (председатель), заместители министра, начальник международно-правового департамента МИДа, начальник департамента государственного протокола министерства, начальник департамента стратегического сотрудничества, начальник департамента Ближнего Востока и Африки, начальник департамента по взаимодействию с международными организациями и начальник департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 28 апреля 2022 16:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО РЯД СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВАМИ СИРИИ И АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.