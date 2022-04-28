СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ НА УЧАСТИЕ В ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЯХ, БУДУТ ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ ЗА МИД
Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил предельную численность работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размер ассигнований на его содержание на 2022 год в сумме 101 145 100 рублей.
Ранее Парламент выделил министерству иностранных дел 5 млн рублей на деятельность, связанную с участием делегации Абхазии в Международных Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. На данном этапе, в результате происходящих в мире глобальных изменений в международной политике Женевские дискуссии временно приостановлены.
Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба обратился к правительству с просьбой зарезервировать эти средства за министерством иностранных дел для решения других актуальных задач.
«Выделенные средства предназначались МИДу не только для обеспечения участия абхазской делегации в Женевских дискуссиях, но и для других целей и поездок представителей других министерств», – подчеркнул премьер-министр Александр Анкваб.
Он поручил Минфину оказывать содействие министерству в таких вопросах.
Правительство утвердило состав коллегии МИД в количестве 9 человек.
В нее вошли: министр иностранных дел (председатель), заместители министра, начальник международно-правового департамента МИДа, начальник департамента государственного протокола министерства, начальник департамента стратегического сотрудничества, начальник департамента Ближнего Востока и Африки, начальник департамента по взаимодействию с международными организациями и начальник департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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