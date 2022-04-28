ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ТАМОЖЕННЫХ ДЕЛАХ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СИРИЕЙ

На основании настоящего Соглашения таможенные службы сторон в рамках своей компетенции сотрудничают в целях:

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров приняты решения по ряду документов в части деятельности таможенных органов Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики. представит президенту страны предложение о заключении Соглашения между Абхазией и Сирией в сфере сотрудничества и взаимопомощи в таможенных делах.

б) обеспечения надлежащего взимания таможенных пошлин, сборов и других платежей, а также упрощение таможенных формальностей и применение таможенных льгот;

в) обеспечения соблюдения установленных в соответствии с таможенным законодательством сторон запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых лицами через таможенные границы;

г) совершенствование правового регулирования отношений в области таможенного дела.

Таможенные службы Абхазии и Сири станут обмениваться опытом в области применения:

а) технических средств таможенного контроля;

б) новых средств и способов борьбы с таможенными правонарушениями;

в) профессиональных навыков, обеспечивающих эффективное выполнение задач, стоящих перед таможенными службами;

г) по другим вопросам таможенного дела, представляющим взаимный интерес.

Таможенные службы сторон будут оказывать друг другу помощь:

а) в организации таможенного оформления и таможенного контроля, обеспечении надлежащего взимания таможенных пошлин и сборов;

б) в обмене опытом применения технических средств таможенного контроля при осуществлении правоохранительной деятельности, а также информацией о

прогрессивных формах и методах таможенного оформления и таможенного контроля путем проведения взаимных консультаций между таможенными службами;

Государственные органы сторон признают документы и решения, принятые в рамках компетенции таможенные.

Документы, представленные лицами в процессе осуществления таможенных операций, имеют юридическую силу и влекут правовые последствия на территории сторон.

Речь в Соглашении идет и об упрощение таможенных формальностей.

Также принято постановление о проведении переговоров о подписании «Протокола между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Генеральным таможенным управлением Сирийской Арабской Республики об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой».

Согласно Протоколу, стороны организуют и осуществляют обмен документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, в целях обеспечения контроля за достоверностью заявляемых сведений о таможенной стоимости товаров.

Обмен документами и сведениями осуществляется на основании запросов, направляемых одной из Сторон в адрес другой Стороны, или в инициативном порядке.

Реализация настоящего Протокола будет осуществляться каждой из сторон в пределах своей компетенции и доступных ресурсов в соответствии с законодательством государства запрашиваемой таможенной службы.

Для целей настоящего Протокола под документами и сведениями о таможенной стоимости товаров понимаются:

а) копии таможенных деклараций, счетов-фактур (инвойсов), товаросопроводительных и

транспортных документов, предъявленных таможенным органам государств сторон при декларировании товаров;

б) сведения из электронных баз данных таможенных деклараций;

в) иная информация, которая может быть использована в целях таможенного контроля таможенной стоимости товаров.

Информация, получаемая сторонами в соответствии с настоящим Протоколом, будет конфиденциальной и может быть использована только в целях, указанных в настоящем Протоколе. Для других целей полученная информация может быть использована только при наличии письменного согласия стороны, предоставившей такую информацию.

Сторона, которая получит любую информацию в рамках настоящего Протокола, будет обязана обеспечить ее защиту в соответствии с законодательством своего государства о защите конфиденциальной информации.

Стороны смогут использовать информацию, полученную в соответствии с настоящим Протоколом, в качестве доказательств в ходе административных или судебных разбирательств. Возможность использования такой информации в качестве доказательств в ходе административных и судебных разбирательств и ее доказательная сила определяются в соответствии с законодательством государства стороны, использующей такую информацию.

Утвержден и проект «Меморандума между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Генеральным таможенным управлением Сирийской Арабской Республики об обмене статистическими данными о взаимной торговле».

Целью настоящего Меморандума является обмен информацией об используемой методологии ведения статистики внешней торговли и статистическими данными о взаимной торговле.

Статистические данные в рамках настоящего Меморандума будут представлены в виде подробного перечня данных о взаимной торговле в соответствии с форматом, который является неотъемлемой частью настоящего документа.

В качестве формата предоставления статистических данных будет использоваться DBF файл. При этом будет применяться таблица символов ASC II (Американский стандартный код для информационного обмена).

Статистические данные будут передаваться по электронной почте или на CD-дисках.

Стороны будут обмениваться статистическими данными, определенными настоящим Меморандумом, на безвозмездной основе в соответствии с перечнем показателей по внешней торговле.

Обмен статистическими данными будет осуществляться ежеквартально с использованием соответствующих компьютерных средств следующим образом:

– стороны будут представлять друг другу статистические данные за отчетный квартал не позднее, чем на 70 день после окончания соответствующего периода;

-– годовые статистические данные будут предоставляться сторонами отдельно не позднее, чем на 120 день после окончания отчетного года.

Дополнительно ежегодно либо по мере обновления стороны будут предоставлять друг другу следующие справочники:

– справочник товарной номенклатуры на уровне 6 знаков;

– коды основных и дополнительных единиц измерения;

– справочник соответствия кодов товарной номенклатуры и кодов основных и дополнительных единиц измерения.

Стороны будут обмениваться информацией об используемой методологии ведения статистики внешней торговли. В случае внесения изменений в используемую методологию ведения статистики внешней торговли стороны будут информировать друг друга о внесении таких изменений.