В 2021 ГОДУ 418 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Правительство на своем заседании заслушало итоговой отчет министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба о реализации межведомственной целевой программы на 2021 год «Развитие демографии».

– улучшение ситуации с демографической безопасностью Республики Абхазия;

– увеличение рождаемости детей абхазской национальности;

– улучшение качества жизни многодетных абхазских семей.

Задача Программы – осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 000 (сто тысяч) рублей семьям при рождении третьего или последующего ребенка абхазской национальности.

Объем и источники финансирования Программы – 50 млн рублей за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия.

По словам Руслана Аджба, в период реализации Программы в 2021 году наблюдается увеличение показателей рождаемости по сравнению с 2020 годом. В большей степени семьи с четырьмя и более детьми проживают в районах и селах, где единовременная выплата является ощутимой поддержкой.

Заседания комиссии проводились еженедельно. Последующие зачисления денежных средств на банковские счета заявителей, согласно расчет-заявкам, осуществлялись за счет средств бюджета Фонда по репатриации Республики Абхазия.

За период реализации Программы было принято и рассмотрено 420 заявлений. Из них в отношении 418 заявлений было вынесено положительное решение и профинансировано на общую сумму 42 млн рублей, двум семьям было выделено по 200 000 рублей в связи с рождением двойни. В отношении одного заявления был вынесен отказ в связи с тем, что двое детей от первого брака не абхазской национальности, одно заявление отложено до предоставления необходимых документов.

317 семей получили пособия за рождение третьего ребенка, 67 семей – за четвертого ребенка, 24 семьи – за рождение пятого ребенка, 7 семей – за рождение шестого ребенка, 5 семей – за рождение седьмого ребенка.