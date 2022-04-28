50 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Установленный настоящим Постановлением «Порядок оценки жилья из государственного жилищного фонда при предоставлении его в частную собственность гражданам» не распространяется на государственный жилищный фонд, введенный в эксплуатацию (вновь построенный, реконструированный и восстановленный) или приобретенный за счет средств республиканского бюджета, государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия или местных бюджетов после 01.01.2008 года, за исключением государственного жилищного фонда, выделенного на основании договора социального найма репатриантам (соотечественникам).

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров внес изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 февраля 1997 г. № 32 «О порядке предоставления гражданам жилья в частную собственность из государственного жилищного фонда».

Продажа гражданам в частную собственность указанного жилья из государственного жилищного фонда осуществляется по его балансовой стоимости.

При принятии решения о предоставлении жилья в частную собственность из государственного жилого фонда учитываются следующие обстоятельства:

а) тяжелые жилищные условия и (или) материальное положение заявителя;

б) тяжелое состояние здоровья заявителя и (или) членов семьи заявителя;

в) заявитель относится к одной из следующих категорий граждан:

– инвалиды I группы, в том числе, инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести;

В целях реализации данной программы были приняты все необходимые нормативно-правовые акты, утвержден персональный состав комиссии для рассмотрения обращений граждан.

За весь период работы подано 959 обращений, из которых 206 – из Кабинета министров уже после принятия программ в 2019 году.

«Программа «Жилище 2022» была принята в ноябре 2021 года, времени было мало, но мы постарались и рассмотрели 83 заявления. 50 претендентов получили статус участника программы на общую сумму 39 млн рублей, 32 человека получили отказ и одно обращение мы отложили для уточнения», –сообщил министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

По его словам, фактические бюджетные расходы на реализацию программы в 2021 году составили 27 млн 800 тысяч рублей. Из них 26, 800 млн рублей выдано 33 гражданам, получившим статус участника программы; 1 млн рублей выделен одному гражданину, получившему статус участника программы еще в 2019 году, сумевшему приобрести жилье в 2021 году; 17 человек не смогли в 2021 году найти подходящее жилье и рассчитывают приобрести его в этом году.

На 2022 год по программе «Жилье 2022» предусмотрено 40 млн рублей.

Руслан Ажиба обратился с просьбой к правительству увеличить финансирование на 12 млн рублей, чтобы помочь гражданам, которые не успели приобрести жилье в 2021 году.

На сегодняшний день в министерстве 654 нерассмотренных заявления, которые поступали с 2018 года, в том числе 387 заявлений по программе «Жилище 2022».

«С учетом того, что сумма ограничена 40 млн рублей, рассмотреть все эти заявления в 2022 году и принять решения по ним мы не сможем», – сказал Аджба.

Среди обращений, поступивших в 2021 году: 37 обращений – от инвалидов I группы, 50 обращений ­– от лиц, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, 13 обращений – от детей, оба родителя которых погибли или пропали без вести, 40 обращений – от семей лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., 143 обращения – от многодетных семей с тремя детьми, 78 обращений – от многодетных семей с четырьмя детьми, 26 обращений – от семей, где пять и более детей.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил наличие жалоб от граждан не получивших средства на приобретение жилья. При рассмотрении их заявлений не учитывались некоторые нюансы.

«Это важная государственно-приоритетная программа.. Мы выделяем немалые средства безвозмездно и безвозвратно. Мы с нашим небольшим бюджетом идем на такие шаги, поэтому принятие решений по заявлениям должно быть бескомпромиссным и максимально объективным», – считает глава правительства.