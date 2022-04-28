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Абхазия Информ

ВСЕ БОЛЬНИЦЫ АБХАЗИИ ВЕРНУТСЯ К ШТАТНОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ

Новости Четверг, 28 апреля 2022 23:59
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ВСЕ БОЛЬНИЦЫ АБХАЗИИ ВЕРНУТСЯ К ШТАТНОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Согласно решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией все больницы республики, кроме Гудаутская ЦРБ где находится пять пациентов, после санобработки вернутся к штатному режиму работы. Об этом на заседании Кабинета министров  сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.  

По словам министра,  в Очамчырской, Гагрской, Ткуарчалской районных больницах и в Сухумской инфекционной больнице  уже нет больных с коронавирусом и  ковидные отделения закрыты. Верхний блок инфекционного отделения Гудаутской ЦРБ оставили под ковид, там  30 коек и реанимационное отделение. Основной корпус больницы по мере  санобработки также переводится на обычный режим работы и врачи приступят к исполнению своих прямых обязанностей.

«Медики продолжают мониторить ситуацию, лаборатории не консервируются, все пункты  ПЦР-диагностики по выявлению больных, работают в обычном режиме. Ковид никуда от нас не ушел и надо быть на чеку», – сказал министр.

Что касается вакцинации, то темпы здесь нулевые, поэтому, как считает Бутба, нужно продолжать вести разъяснительную работу

По решению оперштаба, сводки о ситуации будут давать раз в неделю.

Премьер-министр Александ Анкваб отметил, что очень много людей недовольны предоставлением медуслуг.

«Это очень важный вопрос и мы соберем по нему специальное заседание. У нас фактически нет бесплатной медицины. Нужно подойти к ситуации с государственной точки зрения: очень много людей готовы официально платить за медуслуги, но они хотят знать куда и кому уходят их деньги», – подчеркнул глава правительства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 00:03

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