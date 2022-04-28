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Абхазия Информ

В ТАМЫШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ «АТОМКЛАСС»

Новости Пятница, 29 апреля 2022 00:17
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В ТАМЫШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ «АТОМКЛАСС»

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа открыли «Атомкласс» с физико-математическим уклоном.

В Абхазии уже пять «атомклассов»: в Пицундской средней школе № 2 им. А.С.Агрба, Пицундской средней школе № 1 им. В.Д. Лакоба, Сухумской средней школе № 2 им. А.С. Пушкина, Тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа и Ткуарчалской средней школе №2 им. Ю.Н. Воронова.

Проект «Школа Росатома» реализуется с 2011 года по инициативе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Проект направлен на развитие систем образования 21 города – территорий расположения предприятий атомной отрасли.

Изначально проект выстраивался как один из механизмов сохранения уникальности и инновационного развития систем образования городов расположения предприятий Госкорпорации «Росатом».

Проект задаёт высокую профессиональную и творческую планку в развитии способностей детей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 00:20

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