В ТАМЫШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ «АТОМКЛАСС»

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа открыли «Атомкласс» с физико-математическим уклоном.

В Абхазии уже пять «атомклассов»: в Пицундской средней школе № 2 им. А.С.Агрба, Пицундской средней школе № 1 им. В.Д. Лакоба, Сухумской средней школе № 2 им. А.С. Пушкина, Тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа и Ткуарчалской средней школе №2 им. Ю.Н. Воронова.