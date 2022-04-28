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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ОТВЕСТВЕННЫМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ 2022»

Новости Пятница, 29 апреля 2022 00:20
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ОТВЕСТВЕННЫМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ 2022»

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. В развитие обсуждения вопроса реализации Государственной целевой программы «Жилище-2022», состоявшегося на сегодняшнем заседании правительства, премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера Сергея Пустовалова, министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба и секретаря межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации госпрограммы «Жилище-2022» Ромео Черкезия.

Внимание участников совещания было акцентировано на проблемных моментах, возникающих в ходе реализации программы, поступающих от граждан жалоб, определении критериев приоритетности удовлетворения поданных заявлений, уточнении соответствия заявителей критериям программы.

Александр Анкваб призвал тщательно изучать все аспекты при рассмотрении ходатайств и при выявлении пробелов в нормативно-правовом акте, регулирующем реализацию программы, не медлить с предложениями по его совершенствованию.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 00:23

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