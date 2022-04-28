 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ

Новости Пятница, 29 апреля 2022 00:23
Оцените материал
(0 голосов)
ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Государственным таможенным комитетом Абхазии разработана Памятка водителю транспортного средства международной перевозки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о международном автомобильном сообщении международные перевозки пассажиров/грузов могут выполняться перевозчиками, которые согласно законодательству своего государства, допущены к осуществлению международных перевозок.

Подтверждением указанного допущения выступают следующие документы:

1.    Лицензия на осуществление международной перевозки пассажиров/грузов (выдается Министерством экономики Республики Абхазия),

2.    Идентификационная учетная карточка водителя автотранспортного средства (выдается Министерством экономики Республики Абхазия).

Без представления указанных документов автотранспортное средство не считается допущенным к международной перевозке пассажиров/грузов.

В случае если водителем автотранспортного средства выступает гражданин Российской Федерации, подтверждением трудоустройства в Республике Абхазия являются следующие документы:

1.    Разрешение организации на привлечение и использование иностранных работников (выдается Государственной миграционной службой Республики Абхазия),

2.    Патент (выдается Государственной миграционной службой Республики Абхазия).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 00:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ОТВЕСТВЕННЫМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ 2022» 29 АПРЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ НА НОВЫЙ РАЙОН НЕ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.