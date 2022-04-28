ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Государственным таможенным комитетом Абхазии разработана Памятка водителю транспортного средства международной перевозки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о международном автомобильном сообщении международные перевозки пассажиров/грузов могут выполняться перевозчиками, которые согласно законодательству своего государства, допущены к осуществлению международных перевозок.
Подтверждением указанного допущения выступают следующие документы:
1. Лицензия на осуществление международной перевозки пассажиров/грузов (выдается Министерством экономики Республики Абхазия),
2. Идентификационная учетная карточка водителя автотранспортного средства (выдается Министерством экономики Республики Абхазия).
Без представления указанных документов автотранспортное средство не считается допущенным к международной перевозке пассажиров/грузов.
В случае если водителем автотранспортного средства выступает гражданин Российской Федерации, подтверждением трудоустройства в Республике Абхазия являются следующие документы:
1. Разрешение организации на привлечение и использование иностранных работников (выдается Государственной миграционной службой Республики Абхазия),
2. Патент (выдается Государственной миграционной службой Республики Абхазия).
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