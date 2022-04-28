Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. Государственным таможенным комитетом Абхазии разработана Памятка водителю транспортного средства международной перевозки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о международном автомобильном сообщении международные перевозки пассажиров/грузов могут выполняться перевозчиками, которые согласно законодательству своего государства, допущены к осуществлению международных перевозок.

