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Абхазия Информ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СУББОТНИК ОТ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Новости Пятница, 29 апреля 2022 00:29
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА СУББОТНИК ОТ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. 30 апреля Министерство культуры Абхазии проведёт субботник в здании Национальной картинной галереи, по адресу Сухум, ул. Пушкина, 8.

Министерство приглашает принять участие всех неравнодушных граждан в уборке территории, прилегающей к памятнику архитектуры. Эта акция по мнению минкульта, важный  этап в ускорении  процесса начала  восстановительных работ в здании  галереи.

Организаторы акции надеются на то,  что данная инициатива будет поддержана творческими коллективами, деятелями культуры, всеми неравнодушными гражданами нашей страны

Субботник начнется в 9:30.  Весь необходимый инвентарь по возможности  иметь при себе.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 00:38

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