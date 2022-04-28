ПРИГЛАШЕНИЕ НА СУББОТНИК ОТ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. 30 апреля Министерство культуры Абхазии проведёт субботник в здании Национальной картинной галереи, по адресу Сухум, ул. Пушкина, 8.
Министерство приглашает принять участие всех неравнодушных граждан в уборке территории, прилегающей к памятнику архитектуры. Эта акция по мнению минкульта, важный этап в ускорении процесса начала восстановительных работ в здании галереи.
Организаторы акции надеются на то, что данная инициатива будет поддержана творческими коллективами, деятелями культуры, всеми неравнодушными гражданами нашей страны
Субботник начнется в 9:30. Весь необходимый инвентарь по возможности иметь при себе.
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