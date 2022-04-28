ПРИГЛАШЕНИЕ НА СУББОТНИК ОТ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

Министерство приглашает принять участие всех неравнодушных граждан в уборке территории, прилегающей к памятнику архитектуры. Эта акция по мнению минкульта, важный этап в ускорении процесса начала восстановительных работ в здании галереи.

Сухум. 28 апреля 2022. Абхазия-Информ. 30 апреля Министерство культуры Абхазии проведёт субботник в здании Национальной картинной галереи, по адресу Сухум, ул. Пушкина, 8.

Организаторы акции надеются на то, что данная инициатива будет поддержана творческими коллективами, деятелями культуры, всеми неравнодушными гражданами нашей страны

Субботник начнется в 9:30. Весь необходимый инвентарь по возможности иметь при себе.