ЗАВЕРШИЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ В МОСКВУ
Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Завершился рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву.
В российской столице глава государства встретился с руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно.
В рамках рабочего визита Аслан Бжания также провел переговоры с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.
Глава государства провел ряд других встреч и переговоров, в частности с заместителем секретаря Cовбеза РФ Рашидом Нургалиевым.
Рабочие встречи Аслана Бжания проходили с 26 по 29 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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