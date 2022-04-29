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Абхазия Информ

ОБЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ ВЫПОЛНЕНЫ НА 103,8%

Новости Пятница, 29 апреля 2022 18:39
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ОБЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ ВЫПОЛНЕНЫ НА 103,8%

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Сухумского городского Собрания. Депутаты заслушали отчет Алхаса Лагвилава, начальника Управления финансов администрации города. Сообщает в соцсети Instagram Собрание г. Сухум. 

Отчет об исполнении бюджета по доходам и по расходам за 2021 год депутатам был представлен заранее.

Алхас Лагвилава охарактеризовал показатели выполнения основного финансового документа, обозначил факторы, повлиявшие в 2021 году на ход исполнения бюджета. Основные параметры исполнения городского бюджета за 2021 год таковы: Налоговые и неналоговые доходы – 1 204 203,1тыс. руб. ( 104,2 %); налоги на прибыль – 1 024 120,9 тыс. руб. (105,1%); налог на прибыль предприятий и организаций – 440 994,9 тыс. руб. (95,9%); подоходный налог с физических лиц 583 126,0 тыс. руб. (113,2%); налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории PA – 37 727,5 тыс. руб. (101,8%) и так далее. Всего общие доходы составили 1 327 518,8 тыс. рублей (103,8 %).

Расходы выполнены в объёме 1 267 273,2 тыс. рублей (99,1%), в том числе на экономические вопросы, строительство, связь, транспорт – 100 903,1 тыс. руб. (98%); жилищно-коммунальное хозяйство – 260 231,5 тыс. руб. (98,4%); образование – 500 571,4 тыс. руб. (99,7%); здравоохранение – 222 166,5 тыс. руб. (99,4%); культура, искусство, СМИ – 12 383,3 тыс. руб. (98,9%); физическая культура, спорт и молодежная политика – 38 601,2 тыс. руб. (99,5)%; социальная политика – 30 029.8 тыс. руб. (97.9%) общегосударственные вопросы (функционирование органов исполнительной власти, Собрания, финансовых, налоговых, таможенных органов, обеспечение выборов, резервный фонд) – 102 386,4 тыс. руб. (98,2%).

Депутаты, приступив к обсуждению доклада, отметили, что здравоохранение, социальная политика, образование, жилищно-коммунальное хозяйство занимают весомую часть бюджета.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 18:45

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