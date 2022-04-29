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Абхазия Информ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА АБХАЗСКИХ ВИН

Новости Пятница, 29 апреля 2022 19:23
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА АБХАЗСКИХ ВИН

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Завершился первый конкурс абхазских вин 2022г. им. Никалая Ачба с призовым фондом в 2 млн руб.

Церемония награждения прошла на станции Гума, при участии руководства страны и представители общественности, интересующиеся виноделием.

Главная цель первого конкурса нациоанальных вин Абхазии им. Николая Батовича Ачба – поддержка местных виноделов, повышение качества винодельческой продукции и развитие винодельческого потенциала республики.

Конкурс поддерживают Министерство сельского хозяйства, Госстандарт, культурно-деловая площадка «Гума» и частные лица.

По решению Оргкомитета конкурса в нем не имеют право участвовать «Вина и воды Абхазии», «Шато-Абхаз», «Аргунашта и «Абхаз-Вино».

«Кавказ, соответственно Абхазия, один из центров возникновения виноградарства в мире. Их всего два Абхазия и Персия. Нам очень хотелось провести этот конкурс по многим причинам и одной из них является то, что мы должны помнить, что мы причастны к древнейшему виноделию. Это очень важно для нас и очень почетно. И надо этому как-то соответствовать.

Кроме того, цель конкурса – это выявление наших коллег, людей, которые добросовестно занимаются виноделием, которые хотят и уже умеют делать настоящее вино. Это очень важно. Но одного хотения к сожалению, не всегда хватает.

Нам хотелось поделиться друг с другом древними знаниями о виноделии и виноградарстве в нашей республике. Кому-то рассказать о новых методах новых знаниях в этой области. Потому-то ничего не стоит на месте, все движется вперед.

И на самом деле виноделие во всем мире за последние 30-40 лет сделало огромный скачок и нельзя оставаться только на развитии основанном на старых знаниях и традициях, надо двигаться дальше.

Я думаю, что за эти дни мы многое узнали друг о друге. И дальше будем нормализовать наши отношения и возникшую дружбу и постараемся перейти на какие-то современные новые рельсы в этом деле», – говорит главный организатор первого конкурса национальных вин 2022, председатель Оргкомитета, директор фирмы ООО «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба.

Приветствие конкурсу передал Аслан Бжания, в эти дни находящийся с рабочим визитом в Москве: «Участие в конкурсе прекрасная возможность для молодых виноделов заявить о себе, а опытным виноделам показать свое уникальное мастерство. Уверен проведение национального конкурса абхазских вин им. Николая Батовича Ачба станет доброй традицией. Желаю организаторам помочь участникам удачи и победы».

Поддержали конкурс и в Министерстве сельского хозяйства. Вице-премьер, министр Беслан Джопуа подчеркнул, что виноделие всегда было в культуре абхазов. Эта акция служит отличной рекламой для настоящего абхазского виноделия и привлечет еще большее число желающих заниматься этим ремеслом.

«Я не профессиональный винодел, это пенсионное хобби. Давно этим занимаюсь. Это была отдушина во время сложной работы в парламенте. Меня втянули в это дело крепкая семья виноделов Ачба, я дружил с отцом Николая Ачба – Владимиром Ачба. Дружу с Валерием Борисовичем Авидзба. Мои учителя находятся здесь – это Саид Ачба. Всегда беру пример с Алхаса Аргун (Аргун-Иашта). Я учусь у младших по возрасту, но опытных виноделов, настоящих профессионалов», – сказал один из призеров конкурса экс-спикер парламента Абхазии, винодел-любитель Нугзар Ашуба.

Специальный приз Минсельхоза присвоили виноделу Хаджарату Квициния.

Приз семьи Ачба достался Алику Ахба.

Самый главный приз конкурса, гран-при, получил молодой винодел Саид Званбая, который в этой отрасли всего пять лет. Обладатель гран-при получил один миллион рублей, остальные победители также были награждены денежными призами.

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Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 19:25

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