30 АПРЕЛЯ СТАРТУЮТ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Перевозки по «единому» билету осуществляются с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. АНО «Единая транспортная дирекция» запускает мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации в Абхазию. Это обеспечит привлечение еще большего количества туристов, предпочитающих данное курортное направление.

Для туристов организовано два варианта проезда: «поезд + автобус», «самолет + автобус». Оформить «единый» билет с железнодорожной составляющей можно в кассах любого вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте или в приложении ОАО «РЖД». Билет с воздушной составляющей можно приобрести через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Оформление «единого» билета производится не позднее чем за 36 часов до начала автобусной перевозки.

Для комфорта пассажиров на протяжении всего маршрута работает служба поддержки. Организована круглосуточная бесплатная «горячая линия», работа координаторов непосредственно в местах посадки и пересадки в транспортные средства, помощь с размещением багажа, в том числе пассажирам с детьми, пенсионерам и маломобильным гражданам.

C подробной информацией о «едином» билете можно ознакомиться на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006.