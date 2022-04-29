МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР МЕЖДУ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ
Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Завершился Международный юношеский шахматный турнир между городами-побратимами и городами-партнёрами Краснодара, а сегодня были подведены итоги турнира:
1 место: Ереван (Армения)
2 место: Краснодар (Россия)
3 место Белград (Сербия)
4 место: Цзиньхуа (Китай)
5 место: Сухум (Абхазия)
Состав сборной Абхазии: Сабекия Саят, Тополян Арман и Багателия Нестор. Команду готовили Зухба Темур и Табарян Артём.
Организатором турнира с нашей стороны было Управление по делам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум.
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