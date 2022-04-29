РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ В С.ТАМЫШ

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору и совершённое с незаконным проникновением в жилище, убийства совершённого группой лиц и сопряжённое с разбоем, незаконного приобретения и ношения огнестрельного оружия, по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, пунктами «ж» и «з» части 2 статьи 99 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

На данном этапе предварительного расследования установлено, что 28 апреля 2022 года, примерно в 23:30 часов, в с.Тамыш Очамчырского района, Шаматава Вальтер Гугунович, 1974 года рождения, в сопровождении не менее одного преступника, вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца, с целью хищения аппаратов по добыче крипто валюты, осуществили нападение на домовладение гражданина Рацба Тенгиза Юрьевича, где, встретив сопротивление, стали наносить последнему телесные повреждения. В результате завязавшейся обоюдной перестрелки смертельные ранения получили нападавший Шаматава В.Г. и родной брат Рацба Т.Ю. – Рацба Тамази Юрьевич.

Проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления.