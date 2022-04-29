ГРУЗИЯ ОТКАЗАЛАСЬ НАПАДАТЬ НА АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПО СОВЕТУ АРЕСТОВИЧА

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Грузия не допустит новой войны и не станет нападать на Абхазию и Южную Осетию по предложению советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом заявила вице-премьер республики Тея Цулукиани.

Ранее Арестович утверждал, что с началом боевых действий на Украине у Тбилиси появилась историческая возможность захватить неподконтрольные правительству Цхинвал и Сухуми. Позже он обвинял грузинские власти в стремлении угодить Москве, когда те отказались от диалога на этот счет.

«Мы поколение, которое прошло через войну. Это всегда необходимо подчеркивать. Мы не допустим войны», – сказала Цулукиани.

Ее коллега, депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Николоз Самхарадзе заявил, что грузинским властям надоели заявления Арестовича на эту тему. Они не собираются прислушиваться ни к нему, ни к другим представителям украинского руководства.

«Совершенно ясно, какова его задача. Его задача втянуть Грузию в войну. Нам действительно не нужны указания Арестовича. Не думаю, что Арестович любит Грузию больше, чем кто-либо из нас», – высказался парламентарий.

Ранее депутаты «Грузинской мечты» отказались рассматривать инициативу оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) о признании гибели мирных жителей в Буче актом геноцида. Они назвали предложения на этот счет провокационным и подрывающими безопасность внутри страны.