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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНИЕ РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Новости Пятница, 29 апреля 2022 23:14
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ЗАДЕРЖАНИЕ РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в с. Анхуа задержан ранее разыскиваемый житель с. Дурипш Гудаутского района Тванба Аляс Валериевич 1993 г.р..

Последний был объявлен в розыск в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному в отношении него по ч. 5 ст. 263 УК РА.

Преступление имело место в поселке Цандрипш Гагрского района 16 мая 2019 года, когда Аляс Тванба, управляя автомобилем марки «Форд» за г.н.з. М904ВВ, в пути следования выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ. В результате ДТП водитель данного автотранспортного средства и его пассажир впоследствии скончались.

14 июня 2019 г. следственным отделом УВД по Гагрскому району в отношении Аляса Тванба возбуждено уголовное дело – последнему вменяется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

5 августа 2019 года Тванба был объявлен в розыск, расследование уголовного дела приостановлено 14 августа того же года.

В связи с задержанием подозреваемого следственным подразделением Гагрского РУВД возобновлено предварительное расследование по данному уголовному делу. Гражданин Тванба санкционирован к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 23:18

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