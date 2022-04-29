НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Медицинский шприц с наркотическим средством «метадон» изъят в ходе личного досмотра у жителя г. Сухум Зарандия Лерика Емзаровича 1986 г.р.

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска УВД по г. Сухум. Органом предварительного расследования столичного УВД по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения без цели сбыта в отношении Лерика Зарандия по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.





