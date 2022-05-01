ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ВОЗОБНОВИЛ КУРСИРОВАНИЕ ВДОЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Сухум. 1 мая 2022. Абхазия-Информ. Туристический поезд «Сочи» следует по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, останавливаясь на станциях: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт Веселое, Цандрипш. Он возобновил курсирование с 30 апреля.

Вагоны поезда оформили в стилистике 70-80-х годов. При этом в нем есть розетки, кондиционер и USB-разъемы для зарядки смартфонов.

Из Туапсе туристический поезд отправляется в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 5:30. Из Гагры – в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:50.

Также предусмотрен укороченный маршрут: Сочи – Гагра. Из Сочи поезд выезжает по средам в 8:05, из Гагры – по понедельникам в 18:50, сообщает пресс-служба администрации Сочи.