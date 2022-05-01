ЗАВЕРШИЛСЯ 1-ЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕСЯЦА АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ В «МАДИ»

Сухум. 1 мая 2022. Абхазия-Информ. Была организована программа из абхазских танцев, песен, национальной кухни, выставки, фильмов и стихов абхазских поэтов. В мероприятии приняли участие руководство университета, Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, представители Абхазских Землячеств ведущих ВУЗов Российской Федерации и студенты МАДИ.

В течение месяца Абхазское землячество МАДИ проводили мероприятия, которые рассказывали о природе, культуре, традициях Страны Души.

Руководство университета МАДИ и Посольство Абхазии вручили Абхазскому землячеству МАДИ благодарственные письма за активную деятельность и проведение интересных мероприятий направленных на популяризацию в стенах МАДИ национальных абхазских традиций, за активное участие в жизни университета.

Абхазское Землячество МАДИ выражает огромную благодарность проректору по связям со странами СНГ Виктору Николаевичу Алипа и директору Центра СНГ Дзерассе Олеговне Бтемировой за предоставленную организационную помощь, певице - послу доброй воли Абхазии Милене Барциц и певице – лауреату музыкальных международных премий Виктории Латс, а также председателю Землячества Южной Осетии и его команде за поддержку и активное участие в 1-ом фестивале Месяца абхазской культуры в МАДИ «Страна Души – Земля Абхазов».