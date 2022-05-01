 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ 1-ЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕСЯЦА АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ В «МАДИ»

Новости Воскресенье, 01 мая 2022 17:16
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАВЕРШИЛСЯ 1-ЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕСЯЦА АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ В «МАДИ»

Сухум. 1 мая 2022. Абхазия-Информ. Была организована программа из абхазских танцев, песен, национальной кухни, выставки, фильмов и стихов абхазских поэтов. В мероприятии приняли участие руководство университета, Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, представители Абхазских Землячеств ведущих ВУЗов Российской Федерации и студенты МАДИ.

В течение месяца Абхазское землячество МАДИ проводили мероприятия, которые рассказывали о природе, культуре, традициях Страны Души.

Руководство университета МАДИ и Посольство Абхазии вручили Абхазскому землячеству МАДИ благодарственные письма за активную деятельность и проведение интересных мероприятий направленных на популяризацию в стенах МАДИ национальных абхазских традиций, за активное участие в жизни университета.

Абхазское Землячество МАДИ выражает огромную благодарность проректору по связям со странами СНГ Виктору Николаевичу Алипа и директору Центра СНГ Дзерассе Олеговне Бтемировой за предоставленную организационную помощь, певице - послу доброй воли Абхазии Милене Барциц и певице – лауреату музыкальных международных премий Виктории Латс, а также председателю Землячества Южной Осетии и его команде за поддержку и активное участие в 1-ом фестивале Месяца абхазской культуры в МАДИ «Страна Души – Земля Абхазов».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 мая 2022 17:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ВОЗОБНОВИЛ КУРСИРОВАНИЕ ВДОЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ В СУД НАПРАВЛЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФАКТУ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «АМРА-БАНКА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.