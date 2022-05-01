В СУД НАПРАВЛЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФАКТУ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «АМРА-БАНКА»

Сухум. 1 мая 2022. Абхазия-Информ. Окончено производством и направлено в суд с обвинительным заключением в отношении шестерых граждан уголовное дело, расследуемое следственным отделом УВД по г. Сухум по факту разбойного нападения на дополнительный офис «Амра-Банка», имевшего место 10 марта: Бутба Астамур Славикович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 159 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Квициния Алхас Нодарович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 159, частью 2 статьи 217 и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Эюпов Валерян Валериевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 159 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Цвинария Алиас Амиранович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 159, частью 2 статьи 217 и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Возба Вадим Эдуардович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 159 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Гвинджия Артур Темурович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 32, пунктом «б» частью 4 статьи 159 и частью 5 статьи 32, частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Своими умышленными действиями граждане Бутба А. С., Квициния А. Н., Эюпов В. В., Цвинария А. А., Возба В. Э. совершили разбой – вооруженное нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни. Последним так же вменяется преступление, совершенное против общественной безопасности – незаконные приобретение, хранение, ношение, а в последующем перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Цвинария А. А. в совокупности вменяется незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического вещества. В незаконном приобретении и хранении без цели сбыта психотропного вещества обвиняется гражданин Квициния А. Н..

Гвинджия Артур Темурович своими умышленными действиями совершил пособничество – содействие при совершении преступления, выразившее в предоставлении средств для совершения разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору с применением оружия в целях завладения имуществом в особо крупном размере, а так же пособничество в незаконной перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как ранее сообщалось, преступление имело место 10 марта 2021 года, когда вооруженные лица в масках, действуя по предварительному сговору и согласованно между собой по заранее распределенным ролям соучастников преступления, имея умысел на нападение в целях хищения чужого имущества, под угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, совершили разбойное нападение на сотрудников офиса ООО КБ «Амра-банка» банка, расположенного по улице Аидгылара в г. Сухум. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле, который с целью сокрытия преступления впоследствии сожгли.

В ходе предварительного следствия установлены все обстоятельства преступления, степень участия и роли фигурантов уголовного дела. Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение вышеназванных граждан во вменяемых им преступлениях содержит протоколы осмотра места происшествия, видеозаписи с камер наружного наблюдения, постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, протоколы осмотра предметов, заключения судебной баллистической экспертизы, судебной дактилоскопической экспертизы, судебной трассологической экспертизы, криминалистической судебной экспертизы, заключения комплексной судебной экспертизы исследования ДНК, протоколы предъявления лиц для опознания, свидетельские показания, заключения химической экспертизы и специальной медицинской комиссии для производства судебной наркологической экспертизы, заключения дополнительной медицинской экспертизы.

Срок предварительного следствия составил 1 год 1 месяц 12 дней. Потерпевшими по уголовному делу признаны 7 граждан, общая сумма заявленного гражданского иска составляет 1.060.656 рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора г. Сухум направлено в Сухумский городской Суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.