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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПОСВЯЩЕННАЯ КЕЛЕШБЕЮ ЧАЧБА

Новости Вторник, 03 мая 2022 14:58
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПОСВЯЩЕННАЯ КЕЛЕШБЕЮ ЧАЧБА

Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. 2 мая в Центральном выставочном зале торжественно презентовали выставку, посвящённую 275-летию со дня рождения владетельного князя Абхазии конца XVIII-начала XIX вв. Келешбея Чачба

Экспозиция, создана на основе исторических материалов, подготовленными кандидатом исторических наук, доцент, декан исторического факультета АГУ Алик Габелиа и кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Джамбул Инджгия.

Мероприятие проходит при поддержке: Абхазского государственного университета, администрации города Сухум, Абхазского государственного драматического театра им. С Чанба, Абхазского государственного молодежного театра.

Выставка доступна для посещения до 6 мая, с 10:00-17:00 ЦВЗ, Сухум, ул. Лакоба 31.

Всего на выставке 35 экспонатов. Представлены работы, посвященные Келешбею, цитаты о нем, также картины художника Батала Джапуа и эскизы к монументальному памятнику Келешбею, который делает Амиран Адлейба.

Князь Келешбей Чачба(1747 -1808 гг.) владетельный князь Абхазии с 1789-108г.г.

Келешбей в течение трех десятилетий проводил самостоятельную политику. Это историческая фигура с тяжелой судьбой, не уступает таким политическим деятелям Абхазии, как царь Леон II, Нестор Лакоба и Владислав Ардзинба.

Из книги О. Х. Бгажба, С. З. Лакоба «ИСТОРИЯ АБХАЗИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ».

РАЗДЕЛ II

Абхазия в эпоху феодализма

§12. ВЛАДЕТЕЛЬ АБХАЗИИ КЕЛЕШБЕЙ ЧАЧБА

«Мечта о независимости. Однако Келешбей, как и его отец, владетель Манча (Манучар) Чачба, высланный султаном в середине XVIII в. в Турцию вместе с братьями Ширваном и Зурабом, вынашивал сокровенную мечту о полной свободе и независимости Абхазского государства.

Келешбей помнил, как расправились турецкие власти с его семьёй. Только дяде его, Зурабу, удалось вернуться в Абхазию и стать владетелем. Во время пребывания князей Чачба в ссылке в Абхазии усилились эшерские князья Дзяпш-ипа, которые укрепились в Сухум-Кале. Не имея возможности бороться с князьями Дзяпш-ипа, Зураб старался сохранить с ним дружественные отношения и даже женил на княжне Дзяпш-ипа своего племянника Келешбея. Заручившись поддержкой этого влиятельного клана, Зураб в 1771 г. поднял против турок народное восстание и изгнал их из Сухума. Однако в результате предательства одного из Чачба, турки вернули Сухумскую крепость, а затем, устранив Зураба, признали владетелем Абхазии Келешбея.

Келешбей внимательно следил за действиями России в Восточной Грузии, где в 1801 г. было упразднено Картлийско-Кахетинское царство. Владетель надеялся, что военное присутствие царизма в Закавказье – временное явление. В связи с этим, в 1803 г. он сделал первый формальный шаг к сближению с Россией, намереваясь с её помощью избавиться от протектората Турции, что и случилось после неудачного похода турецкого флота (3 военных корабля и 8 гребных судов) к берегам Абхазии 25 июля 1806 года. Келешбей сумел подготовиться и выставил у Сухумской крепости многотысячную абхазо-адыгскую армию. Флот вынужден был развернуться и уйти».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 03 мая 2022 14:59

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