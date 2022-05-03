НА ЛЕЧЕНИЕ ДЖАМАЛУ ЕНИК ВЫДЕЛЯЛИ 1 МЛН 289 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В социальной сети facebook распространена информация о том, что ветерану Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. необходимо 400 тысяч рублей на операцию. В публикации указано, что со стороны правительства ему не была оказана поддержка, и он собирает пожертвование.

Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. В социальной сети facebook распространена информация о том, что ветерану Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. необходимо 400 тысяч рублей на операцию. В публикации указано, что со стороны правительства ему не была оказана поддержка, и он собирает пожертвование.

Сообщаем, что обращение Джамала Гариковича было рассмотрено в Минздраве РА и, конечно же, ведомство было готово оказать помощь в рамках целевой программы «Лечение граждан на территории Абхазии и за ее пределами», но он отказался, ссылаясь на то, что ему нужна именно финансовая помощь. К тому же, Джамал Гарикович не обращался в Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

«В прошлом году, мы выделяли на лечение Джамалу Еник 1 млн 289 тысяч рублей. И если бы он обратился к нам еще раз, мы ни в коем случае не отказали бы», – отметили в Фонде инвалидов войны.

Минздрав просит всех, кто распространяет такого рода информацию, не дезинформировать наших граждан и более подробно разбираться в ситуации. Нет более уважаемых людей в стране, чем наши ветераны. Минздрав и Фонд инвалидов всегда стоят на страже здоровья нашего населения и никогда не отказывали в необходимой помощи, в особенности, нашим ветеранам», – отмечается в сообщении Минздрава.