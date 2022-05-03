 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ЛЕЧЕНИЕ ДЖАМАЛУ ЕНИК ВЫДЕЛЯЛИ 1 МЛН 289 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новости Вторник, 03 мая 2022 15:04
Оцените материал
(0 голосов)
НА ЛЕЧЕНИЕ ДЖАМАЛУ ЕНИК ВЫДЕЛЯЛИ 1 МЛН 289 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. В социальной сети facebook распространена информация о том, что ветерану Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. необходимо 400 тысяч рублей на операцию. В публикации указано, что со стороны правительства ему не была оказана поддержка, и он собирает пожертвование.

Министерство здравоохранения Абхазии  прокомментировало сложившуюся ситуацию.

Сообщаем, что обращение Джамала Гариковича было рассмотрено в Минздраве РА и, конечно же, ведомство было готово оказать помощь в рамках целевой программы «Лечение граждан на территории Абхазии и за ее пределами», но он отказался, ссылаясь на то, что ему нужна именно финансовая помощь. К тому же, Джамал Гарикович не обращался в Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

«В прошлом году, мы выделяли на лечение Джамалу Еник 1 млн 289 тысяч рублей. И если бы он обратился к нам еще раз, мы ни в коем случае не отказали бы», – отметили в Фонде инвалидов войны.

Минздрав просит всех, кто распространяет такого рода информацию, не дезинформировать наших граждан и более подробно разбираться в ситуации. Нет более уважаемых людей в стране, чем наши ветераны. Минздрав и Фонд инвалидов всегда стоят на страже здоровья нашего населения и никогда не отказывали в необходимой помощи, в особенности, нашим ветеранам», – отмечается в сообщении Минздрава.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 03 мая 2022 15:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АНОНСИРОВАНА ВСТРЕЧА ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОССИИ СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИСА СО СТУДЕНТАМИ АГУ ПЛАН ЗА АПРЕЛЬ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ВЫПОЛНЕН НА 134% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.