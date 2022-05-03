ПЛАН ЗА АПРЕЛЬ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ВЫПОЛНЕН НА 134%
Новости Вторник, 03 мая 2022 15:14
Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. В апреле 2022 года при плане 192,6 млн рублей сумма начислений таможенных платежей составила 258,1 млн рублей. План за апрель выполнен на 134%. В сравнении с показателями за март 2021 года объем начислений таможенных платежей увеличился на 37,3 млн рублей или на 17% (в апреле 2021 года начислено 220,8 млн рублей).
По итогам за 4 месяца 2022 года при плане в размере 622,9 млн рублей таможенными органами начислено в бюджет Абхазии 829,2 млн рублей, план за 4 месяца выполнен на 133%. В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года за 4 месяца текущего года начислено таможенных платежей на 109,9 млн рублей больше или на 16% (за 4 месяца 2021 года начислено 719,3 млн рублей).
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