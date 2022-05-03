ПЛАН ЗА АПРЕЛЬ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ВЫПОЛНЕН НА 134%

Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. В апреле 2022 года при плане 192,6 млн рублей сумма начислений таможенных платежей составила 258,1 млн рублей. План за апрель выполнен на 134%. В сравнении с показателями за март 2021 года объем начислений таможенных платежей увеличился на 37,3 млн рублей или на 17% (в апреле 2021 года начислено 220,8 млн рублей).