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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ РЕКТОРА БГТУ СЕРГЕЯ ГЛАГОЛЕВА

Новости Вторник, 03 мая 2022 15:18
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ РЕКТОРА БГТУ СЕРГЕЯ ГЛАГОЛЕВА

Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял ректора Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Сергея Глаголева и директора института организации и управления набором Сергея Булгакова.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере образования и профориентационной работы в образовательных учреждениях республики.

Во встрече приняли участие министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, и заместитель секретаря Общественной палаты, экс-министр сельского хозяйства, предприниматель Виталий Смыр.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 03 мая 2022 15:20

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