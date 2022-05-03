ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ РЕКТОРА БГТУ СЕРГЕЯ ГЛАГОЛЕВА
Новости Вторник, 03 мая 2022 15:18
Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял ректора Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Сергея Глаголева и директора института организации и управления набором Сергея Булгакова.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере образования и профориентационной работы в образовательных учреждениях республики.
Во встрече приняли участие министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, и заместитель секретаря Общественной палаты, экс-министр сельского хозяйства, предприниматель Виталий Смыр.
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