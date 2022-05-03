ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ РЕКТОРА БГТУ СЕРГЕЯ ГЛАГОЛЕВА

Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял ректора Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Сергея Глаголева и директора института организации и управления набором Сергея Булгакова.