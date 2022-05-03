 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ОБСУДИЛА С ГЛАВВРАЧОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВОПРОС НЕХВАТКИ ДЕТСКИХ ПСИХИАТРОВ

Новости Вторник, 03 мая 2022 16:45
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ОБСУДИЛА С ГЛАВВРАЧОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВОПРОС НЕХВАТКИ ДЕТСКИХ ПСИХИАТРОВ

Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам ребенка -Мактина Джинджолия обсудила ряд вопросов с главным врачом Психиатрической больницы  Ириной Ануа.

В ходе встречи обсуждались следующие вопросы:

- нехватка детских психиатров на территории Республики Абхазия; - отсутствие отделения детской психиатрии; - необходимость привлечения молодых специалистов для работы в психиатрической больнице; - ряд других вопросов, касающихся частных обращений граждан в Аппарат Уполномоченного, в ходе рассмотрения которых судом назначается проведение психолого-психиатрической экспертизы

детям.

Ирина Ануа озвучила необходимость в единой учетной базе, в которой велась бы статистика детей с психическими заболеваниями. На основании статистики будет понятно, какое количество специалистов в данной области необходимо на сегодняшний день в Абхазии.

Также Ирина Ануа выразила готовность передавать знания молодым специалистам, желающим работать в данном направлении. По словам Ануа, необходимо улучшить контакт школьных психологов с практикующими психиатрами для перенаправления к психиатру в случае необходимости или при подозрении на психическое расстройство ребенка.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 03 мая 2022 16:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА НЕДЕЛЮ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ТРОИХ ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.