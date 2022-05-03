ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ОБСУДИЛА С ГЛАВВРАЧОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВОПРОС НЕХВАТКИ ДЕТСКИХ ПСИХИАТРОВ

В ходе встречи обсуждались следующие вопросы:

- нехватка детских психиатров на территории Республики Абхазия; - отсутствие отделения детской психиатрии; - необходимость привлечения молодых специалистов для работы в психиатрической больнице; - ряд других вопросов, касающихся частных обращений граждан в Аппарат Уполномоченного, в ходе рассмотрения которых судом назначается проведение психолого-психиатрической экспертизы

детям.

Ирина Ануа озвучила необходимость в единой учетной базе, в которой велась бы статистика детей с психическими заболеваниями. На основании статистики будет понятно, какое количество специалистов в данной области необходимо на сегодняшний день в Абхазии.

Также Ирина Ануа выразила готовность передавать знания молодым специалистам, желающим работать в данном направлении. По словам Ануа, необходимо улучшить контакт школьных психологов с практикующими психиатрами для перенаправления к психиатру в случае необходимости или при подозрении на психическое расстройство ребенка.