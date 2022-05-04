ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

4 мая, 16:00 – «Лекторий на Гуме» (открытая лекция об абхазках – участницах ВОВ 1941-1945 гг.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ В СУХУМЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945 ГГ.

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. С 4 по 9 мая в Сухуме будут проходить мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5 мая 11:00 – Легкоатлетическая эстафета учащиеся школ города Сухум. Набережная Махаджиров (старт: теннисные корты; финиш: памятник Неизвестному солдату).

6 мая, 18:00 – Праздничный концерт

(Государственная капелла Москвы им. В. Судакова под управлением заслуженного артиста РФ и РА Судакова А., Государственная хоровая капелла РА под управлением народной артистки РА Аджинджал Н., Государственный камерный оркестр РА под управлением народного артиста Республики Абхазия Д. Терзяна). Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

7 мая, 11:00 – Акция «Огонь Памяти». Государственный музей Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба.

8 мая, 16:00 – Открытый концерт «Музыка Победы» (Государственный камерный оркестр РА под управлением народного артиста РА Д.Терзяна. Платформа Гума, пр. Леона.

9-15 мая – Выставка (Живопись, графика, скульптура. Экспозиция известных абхазских мастеров второй половины ХХ века. Большая часть экспонатов – культурное наследие Абхазии). Центральны выставочный зал, ул. Лакоба, 31.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 9 МАЯ ОСНОВНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ.

09:30-11:00 – Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Праздничный митинг. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

11:00 – Торжественный марш парадных расчетов. Выступление почетного караула СВОКУ, строевые приемы с оружием. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

11:40 – «Бессмертный полк». Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

11:50 – Торжественный марш учащихся школ города Сухум. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

11:00 – Фотоэкспозиция «Наша память» (фотографии фронтовой хроники). Центральный павильон платформы Гума, пр. Леона.

13:00 – Выставка (Живопись, графика, скульптура. Экспозиция известных абхазских мастеров второй половины ХХ века). Центральный выставочный зал, ул. Лакоба, 31.

13:00-15:00 – Концерт с участием детских школ искусств. Детская развлекательная программа. Выставка работ, учащихся художественной школы и школы искусств. Набережная Махаджиров (Парк, напротив драмтеатра им. С. Чанба).

15:00 – Любительские турниры по: шахматам, шашкам, домино, настольному теннису. Набережная Махаджиров (колоннада).

16:00 – Праздничный концерт. Набережная Махаджиров (Площадь им. С. Багапш).

17:00 – Чтение стихов, посвященных Победе, выступления воспитанников детских дошкольных учреждений. Платформа Гума, пр. Леона.

18:00 – Футбольные матчи среди команд ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также между командами из с. Члоу и министерства обороны. Стадион «Динамо».

18:00 – «В 6 часов вечера после войны» (Реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года. Прибытие поезда Победы). Платформа Гума, пр. Леона.

19:30 – Кинотеатр под открытым небом (показ советского кино). Платформа Гума, пр. Леона.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 9 МАЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

09:30-10:00 – Сбор участников. Площадь Свободы.

10:00-10:30 – Подготовка и старт колонны. ул. Гулиа – пр. Леона

11:00 – Выход на набережную. Набережная Махаджиров (колоннада).

11:40 – Проход у Памятника Неизвестному солдату. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 9 МАЯ 2022 Г. ВЕЛОПРОБЕГА «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»

Маршрут: Сухум – Гулрыпш – Сухум

13:00 Старт. МКДЦ «Дом Москвы».

13:00-14:30 – Передвижение велоколонны в направлении п. Агудзера. Братская могила.

14:30-14:50 – Митинг, возложение цветов. Братская могила. п. Агудзера.

14:55-15:30 - Передвижение велоколонны в направлении с. Мачара. Мемориал, с. Мачара.

15:35-15:45 – Митинг, возложение цветов. Мемориал, с. Мачара.

15:55-16:40 – Передвижение велоколонны в направлении г. Сухум.

16:40-17:00 – Возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Окончание акции. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

Об этом сообщает сайт столицы.