АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОГОРЕЛЬЦАМИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ГАГРЕ

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял группу граждан, пострадавших от пожара в жилом доме в г. Гагра.

Огнем полностью уничтожено имущество 11 семей, оставшихся без жилья и средств к существованию. В настоящее время они проживают в гостинице, а некоторые из них нашли временное жилье самостоятельно.