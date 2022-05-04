АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОГОРЕЛЬЦАМИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ГАГРЕ
Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял группу граждан, пострадавших от пожара в жилом доме в г. Гагра.
Огнем полностью уничтожено имущество 11 семей, оставшихся без жилья и средств к существованию. В настоящее время они проживают в гостинице, а некоторые из них нашли временное жилье самостоятельно.
На встрече отмечалось, что местные власти примут все возможные меры по предоставлению жилья пострадавшим, а комиссия по чрезвычайным ситуациям при Кабинете Министров республики в ближайшее время примет соответствующие решения по оказанию материальной помощи гражданам, оставшимся в результате пожара в трудной ситуации.
Об этом сообщает правительства.
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