ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЮНИСЕФ В ГУЛРЫПШСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫТА КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. При поддержке ЮНИСЕФ в гулрыпшской школе им. Д. Бигвава (Агудзера) открыта компьютерная лаборатория, сообщает министерство просвещения и языковой политики.

В торжественном открытии лаборатории участвовали министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, глава Сухумского Офиса Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) Оливье Тонэ.

Ученики школы организовали небольшой концерт для гостей, прочли стихи, спели и станцевали. В ближайшее время при поддержке ЮНИСЕФ планируется открытие многофункциональных школьных лабораторий для изучения предметов естественно математического цикла (СТЭМ лаборатории) в Сухумской школе №1 им. Б. Шинкуба, а также Очамчырской и Галской школах. Помещения для лабораторий в трёх школах также были отремонтированы и оборудованы и оснащены.

В дополнение, 10 школ по всей Абхазии получат комплекты лабораторного оборудования по химии, физики и биологии.