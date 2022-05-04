ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЮНИСЕФ В ГУЛРЫПШСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫТА КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. При поддержке ЮНИСЕФ в гулрыпшской школе им. Д. Бигвава (Агудзера) открыта компьютерная лаборатория, сообщает министерство просвещения и языковой политики.
В торжественном открытии лаборатории участвовали министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, глава Сухумского Офиса Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) Оливье Тонэ.
Ученики школы организовали небольшой концерт для гостей, прочли стихи, спели и станцевали. В ближайшее время при поддержке ЮНИСЕФ планируется открытие многофункциональных школьных лабораторий для изучения предметов естественно математического цикла (СТЭМ лаборатории) в Сухумской школе №1 им. Б. Шинкуба, а также Очамчырской и Галской школах. Помещения для лабораторий в трёх школах также были отремонтированы и оборудованы и оснащены.
В дополнение, 10 школ по всей Абхазии получат комплекты лабораторного оборудования по химии, физики и биологии.
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