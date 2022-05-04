ПЛАН ЗА АПРЕЛЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ВЫПОЛНЕН НА 170%

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия, инспекции по городу Сухум и районам за четыре месяца 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1007,2 млн руб. при плане 713,3 млн руб. Выполнение – 141%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 293,9 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 120%, что в суммарном выражении равно 168,9 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за четыре месяца 2022 года составили:



По г. Сухум – при плане 425,5 млн руб. поступило 576,5 млн руб. выполнение 135%.



По Гагрскому району – при плане 107,0 млн руб. поступило 167,9 млн руб. выполнение 157%.



По Гудаутскому району – при плане 42,7 млн руб. поступило 79,8 млн руб. выполнение 187%.



По Сухумскому району – при плане 42,4 млн руб. поступило 57,8 млн руб. выполнение 136%.



По Гулрыпшскому району – при плане 19,3 млн руб. поступило 30,6 млн руб. выполнение 158%.



По Очамчырскому району – при плане 57,7 млн руб. поступило 69,3 млн руб. выполнение 120%.



По Ткуарчалскому району – при плане 6,3 млн руб. поступило 9,9 млн руб. выполнение 157%.



По Галскому району – при плане 12,4 млн руб. поступило 15,5 млн руб. выполнение 125%.



Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за апрель текущего года составили – 327,1 млн руб. при плане 192,3 млн руб. Выполнение плана за апрель 2022 г. – 170%.