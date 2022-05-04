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Абхазия Информ

ХУДРУК ТЕАТРА ВОЛКОВА: ОЧЕНЬ ВАЖНО, КОГДА ЖЕЛАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТСЯ НАШИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ

Новости Среда, 04 мая 2022 16:46
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ХУДРУК ТЕАТРА ВОЛКОВА: ОЧЕНЬ ВАЖНО, КОГДА ЖЕЛАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТСЯ НАШИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера 3 мая состоялась пресс-конференция, посвященная гастролям в Абхазии первого русского профессионального театра – Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова (г. Ярославль).

На сцене Русдрама уже показали два спектакля – «Предстоящее событие» и «Калина красная». 4 мая зрители смогут посмотреть спектакль «Земля Эльзы», а 5 мая – фолк-рок-мюзикл «Некрасов».

В пресс-конференции приняли участие гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, директор театра им. Ф. Волкова Айрат Тухваттулин, худрук театра, заслуженный артист России Сергей Пускепалис и заслуженная актриса России Ирина Чельцова.

Это первые гастроли театра им. Волкова в Абхазию. Проект реализован РОСКОНЦЕРТом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Благодаря этой программе в Абхазию приезжают лучшие театры России, а у РУСДРАМа есть возможность активно гастролировать в России.

«Я с большим волнением, с радостью и с интересом ждал этих гастролей, как и жители Абхазии. О Волковском театре слышали все, и вот, наконец-то, у нас появилась возможность посмотреть спектакли этого знаменитого театра», – отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

«Мы очень рады оказаться в столь юном театре, столкнуться со столь теплым приемом. Мне кажется, очень важно, когда желание населения учитывается нашими руководителями – Министерствами культуры Российской Федерации и Абхазии. Встречное движение находит свою реализацию. Надеемся, что сегодняшние, завтрашние и послезавтрашние спектакли останутся для вас ореолом хороших впечатлений, дружбы, удовольствия, – сказал на пресс-конференции художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

На вопрос, как ему удаётся совмещать активные съёмки в кино и работу в театре, Пускепалис ответил, что деятельность в театре поставлена очень профессионально. Это касается и художественной части, и технической. Поэтому, несмотря на работу в кино, есть возможность заниматься и театром.

Директор Волковского театра Айрат Тухватуллин подарил Ираклию Хинтба книгу о Федоре Волкове и вечный календарь с символикой театра.

«Это объяснение того, что театр вечен», – сказал Тухватуллин.

На вопрос, что отличает РУСДРАМ от других театров, в которых он побывал, директор сказал, что, во-первых, ­– это удивительная чистота не только на сцене, в цехах или в зале, но и в хозяйственных помещениях. Второе – отсутствие у театра сезонных перерывов в работе.

Заслуженная артистка России Ирина Чельцова не приезжала в Абхазию 35 лет.

«Еще тогда меня поразило то, с каким вниманием отнеслись к Белорусскому театру, в составе которого мы побывали у вас. Удивительные люди, которым хочется низко поклониться. Я хочу от лица нашего коллектива поблагодарить за ту память о русских солдатах, которую вы храните», – сказала Чельцова.

Гастроли театра осуществляются в рамках программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 04 мая 2022 16:48

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