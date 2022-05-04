«КАЛИНА КРАСНАЯ»: КАК АБХАЗСКИЕ ЗРИТЕЛИ ПРИНЯЛИ СПЕКТАКЛЬ ПО ФИЛЬМУ ШУКШИНА

Задолго до начала постановки у входа в РУСДРАМ собрались любители театрального искусства. Среди них были те, кто смотрел знаменитый фильм Шукшина, они с интересом обсуждали, насколько спектакль будет отличаться от экранной версии.

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера продолжились гастрольные выступления старейшего в России Волковского театра. Во второй день выступлений абхазским зрителям представили спектакль режиссера Владимира Смирнова «Калина красная», поставленный по мотивам кинокартины Василия Шукшина.

Спектакль привлек зрителей с самого начала, этому способствовала талантливая игра актеров. Роль Егора Прокудина исполнил Сергей Шарифуллин, за эту работу в марте 2021 года он был удостоен театральной премии имени народного артиста СССР Сергея Тихонова и народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой. Анна Ткачева, сыгравшая Любу Байкалову, также была номинирована на эту премию за лучшую женскую роль.

Сценарий к фильму «Калина красная» Василий Шукшин написал сам, был режиссером картины и сыграл в ней главную роль. В 1974 году, когда фильм вышел на экраны, его посмотрели более 62 миллионов человек.

По опросу зрителей он был признан лучшим фильмом года.

Приезд в Абхазию театрального коллектива абхазская общественность приняла как яркое культурное событие.

По окончании спектакля «Калина красная», зрители поделились своими впечатлениями от увиденного. «Мы шли на спектакль, зная произведение и чудесную экранизацию. Но сегодняшний спектакль также поразил нас. Пришли на спектакль, чтобы увидеть игру новых для нас актеров. Нечасто с гастролями приезжают к нам. Все было на высшем уровне. Сегодняшний вечер у нас удался. Я хочу сказать, что те, кто не попал на спектакль «Калина красная», должны прийти на следующие спектакли Волковского театра – 4 мая «Земля Эльзы» и 5 мая мюзикл «Некрасов», так как уверена, они насладятся увиденным, как и мы сегодня», – сказала поклонница театра Манана Палба.

Другая зрительница Аида Миносян из Пицунды заметила, что спектакль отличается от известного одноименного фильма.

«Но интересная постановка. Глубокий смысл произведения донесен до зрителей. Интересно было посмотреть работу нового для нас театра. В РУСДРАМ мы часто ходим, наша труппа, конечно, прекрасно играет, но хотелось посмотреть и на других актеров», – говорит она.

Всего в рамках гастролей Волковский театр покажет четыре постановки – комедию «Предстоящее событие», «Калина красная» по Шукшину, мелодраму «Земля Эльзы» и фолк-рок мюзикл «Некрасов».

Волковский театр впервые приехал в Абхазию. Культурное событие проходит в рамках программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году.

Sputnik-Аbkhazia