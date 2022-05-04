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Абхазия Информ

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Новости Среда, 04 мая 2022 17:08
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БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. Открытый и бесплатный практический семинар «Школа Абхазии. Сегодня и завтра.» пройдет для педагогов 7 мая.

Во время семинара будут обсуждаться темы:

– Какие навыки и знания нужны сегодня?

– Какие существуют методики для развития на уроке навыков 4К (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, коллаборация - сотрудничество)

– Что такое «LIFE LONG LEARNING» – Непрерывное обучение?

– Как найти зону ближайшего развития?

– Какие компетенции нужны сегодня педагогу?

– Как и зачем педагогу развивать лидерские качества?

– Живые техники активного слушания и коммуникации для педагогов.

Тренеры: Елена Кобахия, Инна Барчан, Элана Кортуа.

Организаторы:

Сухумский Дом Юношества, Клуб языкового погружения «Адзыхь», Центр «За инновации в образовании Абхазии».

Регистрация по предварительной записи по тел: +7 940 999-08-99 (Кама Квициния)

Количество мест ограничено.

Время 10:00 – 16:00

Место проведения: г. Сухум, ул. Чочуа 61.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 04 мая 2022 17:09

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