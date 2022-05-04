БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. Открытый и бесплатный практический семинар «Школа Абхазии. Сегодня и завтра.» пройдет для педагогов 7 мая.

Во время семинара будут обсуждаться темы:

– Какие навыки и знания нужны сегодня?