БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. Открытый и бесплатный практический семинар «Школа Абхазии. Сегодня и завтра.» пройдет для педагогов 7 мая.
Во время семинара будут обсуждаться темы:
– Какие навыки и знания нужны сегодня?
– Какие существуют методики для развития на уроке навыков 4К (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, коллаборация - сотрудничество)
– Что такое «LIFE LONG LEARNING» – Непрерывное обучение?
– Как найти зону ближайшего развития?
– Какие компетенции нужны сегодня педагогу?
– Как и зачем педагогу развивать лидерские качества?
– Живые техники активного слушания и коммуникации для педагогов.
Тренеры: Елена Кобахия, Инна Барчан, Элана Кортуа.
Организаторы:
Сухумский Дом Юношества, Клуб языкового погружения «Адзыхь», Центр «За инновации в образовании Абхазии».
Регистрация по предварительной записи по тел: +7 940 999-08-99 (Кама Квициния)
Количество мест ограничено.
Время 10:00 – 16:00
Место проведения: г. Сухум, ул. Чочуа 61.
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