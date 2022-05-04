В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СОСТОЯТСЯ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЖАЛОБЕ АДВОКАТА ГУДИСЫ АГРБА И НАДИРА ДЖИНАЛ

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. Завтра, 5 мая, в 15:00 часов, в здании Верховного суда РА состоится заседание суда кассационной инстанции по жалобе адвоката на постановление Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гудисы Агрба.

6 мая, в 12:30 в здании Верховного суда РА, состоится заседание суда кассационной инстанции на постановление Сухумского городского об избрании в отношении Надира Джинал меры пресечения в виде домашнего ареста по представлению Генеральной прокуратуры РА.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия.