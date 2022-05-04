ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен на должность судьи, могут подать соответствующее заявление в Экзаменационную комиссию судей Республики Абхазия.

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. Решением Экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 7 июля 2022 года в 11 часов 00 минут в здании Верховного суда Республики Абхазия, расположенного по адресу: РА, г. Сухум, ул. Лакоба /Ардзинба №2/5.

По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону: +7940 770 94 65

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи (статья 100 Конституционного закон Республики Абхазия «О судебной власти»)

1. Судьей может быть гражданин Республики Абхазия:

1) имеющий высшее юридическое образование;

2) имеющий стаж работы по юридической специальности, необходимый для занятия должности, на которую претендует;

3) не имеющий или не имевший судимости, в том числе не имевший погашенную или снятую судимость либо в отношении, которого уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям;

4) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Республики Абхазия на территории иностранного государства, за исключением лиц, указанных в статье 6 Закона Республики Абхазия от 8 ноября 2005 года, N 1168-с-XIV "О гражданстве Республики Абхазия" (далее - Закон Республики Абхазия "О гражданстве Республики Абхазия");

5) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) не состоящий (не состоявший) на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

7) не имеющий заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.

2. Кандидатом на должность судьи не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, а также ранее освобожденное от должности судьи в связи с небезупречным поведением.

3. При соответствии требованиям, предусмотренными частями 1 и 2 настоящей статьи:

1) судьей Конституционного суда может быть гражданин, достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 15 лет;

2) судьей Верховного суда и Арбитражного суда может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет.

3) судьей районного и Военного суда может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет.

4. Для целей настоящего Конституционного закона высшим юридическим образованием считается высшее юридическое образование, полученное в Республике Абхазия по образовательно-квалификационному уровню специалиста или магистра права, а также высшее юридическое образование по соответствующему образовательно-квалификационному уровню специалиста или магистра права, полученное в иностранном государстве и признанное в Республике Абхазия в установленном законодательством порядке.

5. Стаж работы по юридической специальности для кандидата на должность судьи включает периоды, в течение которых лицо, обладающее дипломом специалиста или магистра права, работало на территории Республики Абхазия в должности прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, помощника судьи, секретаря судебного заседания, на должностях по юридической специальности в органах государственной власти, исполняло мандат депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, являлось преподавателем правовых дисциплин юридического факультета в высшем учебном заведении, на должностях по юридической специальности в организациях, учреждениях и на предприятиях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

6. Для подтверждения отсутствия у кандидата на должность судьи заболеваний, препятствующих избранию на должность судьи, проводится его медицинское освидетельствование. Перечень заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи, утверждается решением Собрания судей Республики Абхазия на основании представления центрального органа государственного управления Республики Абхазия в области здравоохранения.

Форма документа, свидетельствующего об отсутствии заболеваний, препятствующих избранию на должность судьи, утверждается центральным органом государственного управления Республики Абхазия в области здравоохранения.

Порядокподачи в Экзаменационную комиссию заявления о сдаче квалификационного экзамена.(статья 104 Конституционного закон Республики Абхазия "О судебной власти")

1. Граждане могут подать в Экзаменационную комиссию заявление о сдаче квалификационного экзамена.

2. Помимо заявления, в Экзаменационную комиссию представляются:

1) подлинник документа, удостоверяющий (его) личность кандидата на должность судьи как гражданина Республики Абхазия, или его копия;

2) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате на должность судьи;

3) подлинник документа, подтверждающий (его) высшее юридическое образование кандидата на должность судьи, или его копия;

4) документ, подтверждающий признание в Республике Абхазия в установленном законодательством порядке высшее юридическое образование кандидата на должность судьи, полученное в иностранном государстве, или его заверенная копия;

5) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающие трудовую деятельность кандидата на должность судьи, или их копии;

3. Заявление о сдаче квалификационного экзамена подается кандидатом на должность судьи не позднее, чем за 10 дней до даты экзамена. Заявления, которые поступили после указанного срока, не рассматриваются.

4. Отказ кандидату на должность судьи в допуске к сдаче квалификационного экзамена должен быть мотивирован, содержать ссылку на закон, оформлен в письменном виде и в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления направлен по почтовому адресу или факсу, месту жительства, адресу электронной почты лицу, указанному в заявлении.

5. Кандидат на должность судьи вправе в течение 10 дней со дня получения отказа в допуске к сдаче квалификационного экзамена обжаловать в Верховный суд решение Экзаменационной комиссии, а также действия (бездействие) Экзаменационной комиссии, в результате которых кандидат на должность судьи не был допущен к сдаче квалификационного экзамена.

6. Верховный суд может отменить решение Экзаменационной комиссии либо устранить ее действие (бездействие) и обязать допустить кандидата на должность судьи к сдаче квалификационного экзамена и (или) провести дополнительный квалификационный экзамен.

Председатель Экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия Гамисония Г.Г.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия.