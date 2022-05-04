ОТКРЫТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ГУЛРЫПШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В церемонии открытия приняли участие: министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа, глава Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Оливье Тонэ, специалист по образованию Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Рустам Аншба, ассистент по образованию Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Наталия Арлан, ассистент по связям с общественностью Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Наала Аргун, заведующий отделом образования Гулрыпшского района – Дмитрий Габлия.

Ремонт и техническое оснащение лаборатории состоялось при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и правительства Эстонии.

В рамках проекта был реализован полный капитальный ремонт, а также предоставлены стационарные компьютеры и необходимая техника для ведения информатики и использования современных технологий в образовательном процессе. Учебное пространство также было спроектировано и организовано с учетом современных стандартов и подходов к школьному и образовательному процессу.

Важно отметить, что преподаватели и руководство школ по всей Абхазии также прошли курсы повышения квалификации по преподаванию методом, ориентированным на ученика – это современная методика преподавания, доказавшая свою эффективность в разных странах по всему миру.

Компьютерная лаборатория будет использоваться не только учениками, но и учителями для развития их компьютерных навыков, которые будут способствовать предоставлению качественного и современного образования детям. В рамках данного проекта в 2021 году были также созданы компьютерный и лингвистический классы в Гячрыпшской школе Гагрского района.

В ближайшее время при поддержке ЮНИСЕФ планируется открытие многофункциональных школьных лабораторий для изучения предметов естественно математического цикла (СТЭМ лаборатории) в Сухумской школе №1, а также Очамчырской и Галской школах.

Помещения для лабораторий в трёх школах также были отремонтированы и оборудованы и оснащены. В дополнение, 10 школ по всей Абхазии получат комплекты лабораторного оборудования по химии, физики и биологии.