 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ГУЛРЫПШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Новости Среда, 04 мая 2022 18:50
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ГУЛРЫПШСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Сухум. 4 мая 2022. Абхазия-Информ. В Гулрыпшской средней школе им. Д. Бигвава (поселок Агудзера) состоялось открытие компьютерной лаборатории. 

В церемонии открытия приняли участие: министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа, глава Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Оливье Тонэ, специалист по образованию Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Рустам Аншба, ассистент по образованию Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Наталия Арлан, ассистент по связям с общественностью Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – Наала Аргун, заведующий отделом образования Гулрыпшского района – Дмитрий Габлия. 

Ремонт и техническое оснащение лаборатории состоялось при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и правительства Эстонии.

В рамках проекта был реализован полный капитальный ремонт, а также предоставлены стационарные компьютеры и необходимая техника для ведения информатики и использования современных технологий в образовательном процессе. Учебное пространство также было спроектировано и организовано с учетом современных стандартов и подходов к школьному и образовательному процессу. 

Важно отметить, что преподаватели и руководство школ по всей Абхазии также прошли курсы повышения квалификации по преподаванию методом, ориентированным на ученика – это современная методика преподавания, доказавшая свою эффективность в разных странах по всему миру.

Компьютерная лаборатория будет использоваться не только учениками, но и учителями для развития их компьютерных навыков, которые будут способствовать предоставлению качественного и современного образования детям. В рамках данного проекта в 2021 году были также созданы компьютерный и лингвистический классы в Гячрыпшской школе Гагрского района.

В ближайшее время при поддержке ЮНИСЕФ планируется открытие многофункциональных школьных лабораторий для изучения предметов естественно математического цикла (СТЭМ лаборатории) в Сухумской школе №1, а также Очамчырской и Галской школах. 

Помещения для лабораторий в трёх школах также были отремонтированы и оборудованы и оснащены. В дополнение, 10 школ по всей Абхазии получат комплекты лабораторного оборудования по химии, физики и биологии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 04 мая 2022 18:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.