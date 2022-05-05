В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫТЫ ДВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с участием специалистов Минздрава и руководства Сухумской инфекционной больницы для обсуждения дальнейшей работы медучреждения.

Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. Сухумская инфекционная больница возвращается к штатному режиму работы после закрытия ковидного отделения.

Чтобы перераспределить потоки больных детей и снизить нагрузку на Республиканскую детскую больницу, было принято решение направлять в инфекционную больницу детей с респираторными заболеваниями. Для этого там были открыты две специализированные палаты.

Дети с кишечной инфекцей будут проходить лечение в детской больнице.

К концу встречи Эдуард Бутба поручил обеспечить больницу всем необходимыми расходными материалами для вновь открытых палат.