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Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫТЫ ДВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новости Четверг, 05 мая 2022 18:24
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В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫТЫ ДВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. Сухумская инфекционная больница возвращается к штатному режиму работы после закрытия ковидного отделения.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с участием специалистов Минздрава и руководства Сухумской инфекционной больницы для обсуждения дальнейшей работы медучреждения.

Чтобы перераспределить потоки больных детей и снизить нагрузку на Республиканскую детскую больницу, было принято решение направлять в инфекционную больницу детей с респираторными заболеваниями. Для этого там были открыты две специализированные палаты.

Дети с кишечной инфекцей будут проходить лечение в детской больнице.

К концу встречи Эдуард Бутба поручил обеспечить больницу всем необходимыми расходными материалами для вновь открытых палат.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 05 мая 2022 18:42

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