В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫТЫ ДВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. Сухумская инфекционная больница возвращается к штатному режиму работы после закрытия ковидного отделения.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание с участием специалистов Минздрава и руководства Сухумской инфекционной больницы для обсуждения дальнейшей работы медучреждения.
Чтобы перераспределить потоки больных детей и снизить нагрузку на Республиканскую детскую больницу, было принято решение направлять в инфекционную больницу детей с респираторными заболеваниями. Для этого там были открыты две специализированные палаты.
Дети с кишечной инфекцей будут проходить лечение в детской больнице.
К концу встречи Эдуард Бутба поручил обеспечить больницу всем необходимыми расходными материалами для вновь открытых палат.
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