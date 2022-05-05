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Абхазия Информ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ СЕМЬЕ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА

Новости Четверг, 05 мая 2022 18:26
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ СЕМЬЕ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА

Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания направил соболезнования семье Джансет Казанба.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Джансет Казанба. Джансет Казанба была особенной личностью. Верный спутник и надежная опора генерала Уалида Маршан, она была человеком с сильным характером, и в тоже время мягкой, окружающей заботой и теплотой, каждого кто ее знал.

Джансет Казанба внесла важный вклад в дело развития отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, о котором всегда будут помнить в нашей стране.

Добрая память об этом мудром и необычайной души человеке всегда будет жить в наших сердцах.

В этот тяжелый час утраты выражаю свои искренние соболезнования семье Джансет Казанба, всем, кто знал ее и разделяю боль невосполнимой утраты», – говорится в соболезновании.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 05 мая 2022 18:42

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