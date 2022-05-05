СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ СЕМЬЕ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Джансет Казанба. Джансет Казанба была особенной личностью. Верный спутник и надежная опора генерала Уалида Маршан, она была человеком с сильным характером, и в тоже время мягкой, окружающей заботой и теплотой, каждого кто ее знал.

Джансет Казанба внесла важный вклад в дело развития отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, о котором всегда будут помнить в нашей стране.



Добрая память об этом мудром и необычайной души человеке всегда будет жить в наших сердцах.



В этот тяжелый час утраты выражаю свои искренние соболезнования семье Джансет Казанба, всем, кто знал ее и разделяю боль невосполнимой утраты», – говорится в соболезновании.