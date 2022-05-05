 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВ ТПП АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА

Новости Четверг, 05 мая 2022 18:36
Оцените материал
(0 голосов)
КОЛЛЕКТИВ ТПП АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА

Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. Ушла из жизни Джансет Казанба – депутат Парламента Сирийской Арабской Республики, руководитель Фонда памяти погибших в военных действиях в Сирии, вдова известного генерала, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Уалида Маршан.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава, от имени коллектива ТПП и себя лично выразила глубокие соболезнования родным и близким по случаю безвременной кончины значимого для палаты человека – Джансет Казанба.

«Она была удивительно открытым для людей человеком и снискала себе любовь, признательность, благодарность и уважение многих людей.

Наряду с отзывчивостью, доброжелательностью и открытостью, она являлась для нас примером высокого профессионализма и человечности.

Джансет Казанба внесла неоценимый вклад в укрепление абхазо-сирийских связей. Мы никогда не забудем ее доброту, поддержку и оказанное внимание в разные периоды нашего пребывания в Сирии.

Ее уход для нас является невосполнимой утратой! Мы навсегда сохраним в сердце память о ней. Пусть Всевышний воздаст ей на небесах за все добро, что она сделала», – говорится в соболезновании.

По поручению Тамилы Мерцхулава, в панихиде Джансет Казанба примет участие представитель ТПП в Сирийской Арабской Республики Низар Аль-Джаббан.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 05 мая 2022 18:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ СЕМЬЕ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА БЕСЛАН БИГВАВА ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.