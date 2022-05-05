КОЛЛЕКТИВ ТПП АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА

Сухум. 5 мая 2022. Абхазия-Информ. Ушла из жизни Джансет Казанба – депутат Парламента Сирийской Арабской Республики, руководитель Фонда памяти погибших в военных действиях в Сирии, вдова известного генерала, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Уалида Маршан.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава, от имени коллектива ТПП и себя лично выразила глубокие соболезнования родным и близким по случаю безвременной кончины значимого для палаты человека – Джансет Казанба.

«Она была удивительно открытым для людей человеком и снискала себе любовь, признательность, благодарность и уважение многих людей.

Наряду с отзывчивостью, доброжелательностью и открытостью, она являлась для нас примером высокого профессионализма и человечности.

Джансет Казанба внесла неоценимый вклад в укрепление абхазо-сирийских связей. Мы никогда не забудем ее доброту, поддержку и оказанное внимание в разные периоды нашего пребывания в Сирии.

Ее уход для нас является невосполнимой утратой! Мы навсегда сохраним в сердце память о ней. Пусть Всевышний воздаст ей на небесах за все добро, что она сделала», – говорится в соболезновании.

По поручению Тамилы Мерцхулава, в панихиде Джансет Казанба примет участие представитель ТПП в Сирийской Арабской Республики Низар Аль-Джаббан.